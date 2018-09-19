В Молдове готовят референдум по присоединению Приднестровья

Об этом сообщает Deschide.

«После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимодействия будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума», — заявил президент.

Он также отметил, что после парламентских выборов необходимо будет принять меры в отношении свободного передвижения на двух берегах Днестра. После того как будет найден общий знаменатель, вариант реинтеграции будет предложен международному сообществу.