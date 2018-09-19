Беларусь и Сбербанк обсудили перспективные совместные проекты

Развитие передовых банковских и информационных технологий определяют характер и содержание проектов, которые наполняют в последнее время сотрудничество российского Сбербанка с белорусским бизнесом. Они и были в центре внимания на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с представителями финансового института РФ во главе с первым заместителем председателя правления банка Львом Хасисом . Об этом информирует пресс-служба правительства.

Белорусский премьер высоко оценил банковское участие в реализации проектов, значимых для экономики и промышленного сектора страны. По его словам, сегодня в экономике РБ «около $3,8 млрд ресурсов, предоставленных по разным каналам группой Сбербанк. Все они предоставлены на рыночных условиях. Это подразумевает взаимовыгодность конкретных проектов как для Беларуси, так и для банка», — подчеркнул руководитель кабинета министров.

Румас не сомневается в том, что дальнейшее сотрудничество будет таким же «плодотворным и взаимовыгодным». В свою очередь Лев Хасис дал понять, что и белорусский рынок для Сбербанка был и остается «стратегическим и перспективным». Он выразил готовность обсудить широкий круг вопросов для активизации взаимодействия в структуре Союзного государства по различным направлениям, проинформировали в пресс-службе.

То, что республика становится выгодным рынком для инвестирования средств, который стабильно приносит приемлемую норму прибыли, уже недавно сообщал «СОЮЗ», ссылаясь на председателя правления банка Германа Грефа . «Работа в Беларуси в прошлом году была сопряжена с 17-процентной доходностью на капитал, что для банковского рынка очень неплохо», — констатировал летом текущего года российский финансист.

Он дал тогда понять, что «Сбербанк» предполагает использовать открывающиеся возможности для расширения присутствия банка на рынке РБ. В числе перспективных направлений были названы кредитование среднего и малого бизнеса с помощью автоматических решений через нейронные сети. Эта технология должна быть запущена в конце этого года. Кроме того, банк будет внедрять передачу технологий, связанных с использованием идентификации клиента.