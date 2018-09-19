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Правительственный комплекс в Душанбе построят на деньги КНР
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Правительственный комплекс в Душанбе построят на деньги КНР 

РИА Недвижимость 35 минут назад
ДУШАНБЕ, 19 сен — РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан и Китай подписали документы о финансировании строительства зданий парламента и правительственного комплекса в Душанбе, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Таджикистана.
"Китай выделяет для возведения этих объектов средства в размере 1,5 миллиарда юаней (около 220 миллионов долларов) на безвозмездной основе. Соглашение о предоставлении средств на строительство новых комплексов правительства и парламента Таджикистана был заключено правительствами двух стран 1 сентября 2017 года в ходе государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Пекин", — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, документы подписали глава минэкономразвития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода и помощник министра коммерции КНР Ли Чэнган, возглавлявшие делегаций двух стран на заседании таджикско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Парламентский комплекс, который планируется построить в центральной части Душанбе, будет состоять из четырехэтажных зданий.
"Работы по его возведению начнутся сразу после начала выделения средств от КНР", — добавили в Минэкономразвития и торговли.
РИА Недвижимость: последние новости
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