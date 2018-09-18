РБ назначила послов в Латвии, Финляндии, Дании и Кот-д'Ивуаре

Дипломатические рокировки произошли — по информации пресс-службы Александра Лукашенко — и во внешнеполитическом ведомстве Беларуси . Президент РБ назначил сегодня Марковича Василия Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвийской Республике . Ранее дипломат, по информации местной печати, представлял страну на берегах Вислы — в Праге.

Самосуев Алексей Иванович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания. До настоящего времени дипломат работал в центральном аппарате МИД

Бриль Вячеслав Станиславович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Кот-д'Ивуар по совместительству. Летом текущего года указом президента Вячеслав Бриль был уже назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун.