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РБ назначила послов в Латвии, Финляндии, Дании и Кот-д'Ивуаре
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РБ назначила послов в Латвии, Финляндии, Дании и Кот-д'Ивуаре 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Дипломатические рокировки произошли — по информации пресс-службы Александра Лукашенко — и во внешнеполитическом ведомстве Беларуси. Президент РБ назначил сегодня Марковича Василия Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвийской Республике. Ранее дипломат, по информации местной печати, представлял страну на берегах Вислы — в Праге.
Самосуев Алексей Иванович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания. До настоящего времени дипломат работал в центральном аппарате МИД.
Бриль Вячеслав Станиславович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Кот-д'Ивуар по совместительству. Летом текущего года указом президента Вячеслав Бриль был уже назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун.
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