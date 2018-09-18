Ещё
Развитие туризма Казахстана и России станет темой форума сотрудничества в Петропавловске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Развитие туризма Казахстана и России станет темой форума сотрудничества в Петропавловске 

ТАСС 45 минут назад
АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Тенденции в развитии туризма Казахстана и России станут темой Форума межрегионального сотрудничества, который состоится 9 ноября в казахстанском городе Петропавловске. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
"ХV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится 9 ноября в городе Петропавловске. Ведется активная подготовительная работа с нашими российскими партнерами", — сказал Смадияров. «Тема форума — „Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России“, — уточнил руководитель пресс-службы МИД.
Он отметил, что в ходе форума планируется подписать ряд двусторонних документов.
Предыдущий форум, который проводится ежегодно, состоялся 9 ноября 2017 года в Челябинске.
ТАСС: последние новости
Работавший послом Узбекистана в России Бахром Ашрафханов возглавил "Узбекнефтегаз" Президент Молдавии выразил признательность России за поддержку молдавских инициатив Название страны на гербе Казахстана напишут на латинице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN разнесли за сбитый российский самолет495
Россиян не пускают в Израиль121
США «назвали» виновных в уничтожении Ил-20315
Запад стягивает силы в Средиземное море78
Собчак прячется от кредиторов60
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:46
Последнее интервью Кобзона взбесило Украину
Шоу-бизнес
05:14
Авраама Руссо похитили по заказу Исмаилова
Шоу-бизнес Криминал
00:33
Россиян не пускают в Израиль
Политика
07:44
Церковь предрекла новую войну на Украине
В мире Общество
04:06
Запад стягивает силы в Средиземное море
Армия
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение