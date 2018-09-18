Развитие туризма Казахстана и России станет темой форума сотрудничества в Петропавловске

АСТАНА , 18 сентября. / ТАСС /. Тенденции в развитии туризма Казахстана России станут темой Форума межрегионального сотрудничества, который состоится 9 ноября в казахстанском городе Петропавловске . Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

"ХV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится 9 ноября в городе Петропавловске. Ведется активная подготовительная работа с нашими российскими партнерами", — сказал Смадияров. «Тема форума — „Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России“, — уточнил руководитель пресс-службы МИД

Он отметил, что в ходе форума планируется подписать ряд двусторонних документов.

Предыдущий форум, который проводится ежегодно, состоялся 9 ноября 2017 года в Челябинске.