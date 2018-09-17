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Вооруженные cилы Казахстана подняли по учебной тревоге
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Вооруженные cилы Казахстана подняли по учебной тревоге 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Астана, 17 сентября /Синьхуа/ — По приказу министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева соединения и воинские части Вооруженных сил республики сегодня подняли по учебной тревоге. Об этом сообщило министерство обороны страны.
Ряду воинских частей региональных командований «Восток», «Юг», десантно-штурмовых войск дали указания на перегруппировку в западный регион Казахстана. Войска совершают передвижение своим ходом, железнодорожным транспортом и на самолетах военно-транспортной авиации.
В учении задействованы более 5 тыс. военнослужащих. —0—
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