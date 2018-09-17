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Минск возглавил рейтинг городов СНГ для осенних путешествий
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Минск возглавил рейтинг городов СНГ для осенних путешествий 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Осенние дары природы и уникальные памятники истории по-прежнему манят в эти дни в белорусскую столицу гостей из Союзного государства и друзей из различных уголков Содружества. Авторитетное аналитическое агентство Турстат сообщает, что именно Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для путешествий в любимое пушкинское время года.
Правда, как уже уточнял «СОЮЗ», по мнению туроператоров, туристы любят совмещать посещение столицы с Брестом, Гродно, Витебском. Всего в 90 километрах от Минска находится знаменитый Мирский замок, включенный в список наследия ЮНЕСКО. А неподалеку от него — в 30 километрах — стоит Несвижский, строительством которого руководил итальянский архитектор Джованни Бернардони.
В Несвиже можно расслабиться в покоях замка Радзивиллов. Въезд — по мощеной брусчаткой дорожке через замковые ворота. Там бывают и потомки этого богатейшего рода Великого Литовского княжества. В рейтинг самых красивых замков Беларуси входят разрушенные Кревский и Любчанский, частично сохранившийся дворец в Ружанах, который называют белорусским Версалем, и уникальный по архитектуре дворец Пусловских.
Кстати, в первую десятку самых популярных для турпоездок городов осенью текущего года кроме Минска вошли Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Кишинев (Молдова), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).
Российские туристы, по данным агентства, расходуют на осенние туры в города и страны СНГ от $30 до $80 в сутки на проживание и питание. Самые недорогие туры выбирают в Кыргызстан и Узбекистан, а для шопинга и туров выходного дня лидируют Астана и Баку.
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