В Ташкенте обсудили предстоящий визит президента Узбекистана в Индию

Ташкент, 17 сентября / Синьхуа / — Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавад Акбар в воскресенье обсудили в Ташкенте ход подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Индию в октябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной политики.

М. Дж. Акбар выступил на состоявшемся 13-14 сентября 2018 года в городе Самарканд 5-м заседании диалога «Индия — Центральная Азия». —0—