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В Ташкенте обсудили предстоящий визит президента Узбекистана в Индию
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В Ташкенте обсудили предстоящий визит президента Узбекистана в Индию 

ИА Синьхуа + ещё 3 17 сентября 2018
Ташкент, 17 сентября /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавад Акбар в воскресенье обсудили в Ташкенте ход подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Индию в октябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
На встрече стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной политики.
М. Дж. Акбар выступил на состоявшемся 13-14 сентября 2018 года в городе Самарканд 5-м заседании диалога «Индия — Центральная Азия». —0—
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