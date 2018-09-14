Москва склоняет Лукашенко и Назарбаева к ссоре с Западом

Партнёры России по Евразийскому союзу традиционно получают экономические преференции от сотрудничества с Россией и сохраняют хорошие отношения с США ЕС . Поведение союзников по интеграционному объединению постоянно критикуют российские пропагандисты, но Москва должна предлагать союзникам взаимовыгодное сотрудничество, а не склонять их к сопереживанию и экономическим убыткам.

Казахстана, Белоруссии и Страны-участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прорабатывают возможность совместно вводить экономические контрмеры против государств, ущемляющих экономические интересы любого члена организации. Соответствующее поручение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) дали премьер-министры России, Армении Киргизии . По инициативе российской стороны этот вопрос уже обсуждался на Межправительственном совете ЕАЭС, но пока конкретных мер противодействия выработано не было, сообщила 14 сентября министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина . Однако источники казахстанских изданий пояснили, что в первую очередь на заседании обсуждалось совместное увеличение пошлин на товары третьих стран.

В марте 2016 года США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Повышение ставок коснулось не только России, но и ряда европейских стран, а также Китая , Индии, Канады Мексики . В августе Россия подготовила ответные меры: были повышены пошлины для США на отдельные виды транспортных средств, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Однако американские товары по-прежнему продолжают попадать на российский рынок по более низким ценам с территории приграничных стран ЕАЭС. Тема разработки и введения контрсанкций предсказуемо не вызывает у партнёров Москвы особого энтузиазма. «Надо обсуждать механизмы выхода из ТС (Таможенного союза. — News.ru), а не механизмы ответных санкций! Вообще, на худой конец, надо приостановить членство России до тех пор, пока она не отрегулирует свои отношения с Западом, — написал у себя в Facebook приближенный к власти казахстанский политолог Айдос Сарым. — Кому нужен проблемный партнёр?»

Контрсанкции странами ЕАЭС будут реализованы лишь в том случае, если Россия пообещает партнёрам что-то равноценное взамен, считает старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар. «Напряжённые отношения между Западом и Россией позволяют Белоруссии и Казахстану выгодно играть роль посредников: через них в Россию попадают санкционные товары, и не всегда легально, — указывает News.ru эксперт. — Для Астаны или Минска нет никакого смысла портить отношения с Западом: у Белоруссии эти отношения и так достаточно напряжённые, и не в её интересах идти на обострение, Казахстан вообще заинтересован в развитии и расширении сотрудничества с западными компаниями». Не поддержат эту идею в Армении, где новое руководство выбрало «прозападный» вектор развития, и вряд ли в её реализации заинтересована Киргизия, добавляет он. «Синхронизация пошлин — бессмысленный популистский жест: санкционная истерия между Россией и Западом достигла уже немыслимых масштабов с обеих сторон, но практического значения вовлечение стран-партнёров по ЕАЭС в экономическое противодействие Западу не имеет», — заключает Пивовар.

Дискуссия о синхронизации пошлин запоздала на четыре года, отмечает News.ru директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов . «Надо было начинать работу в этом направлении в 2014 году, когда был введён первый пакет санкций. Тогда можно было бы разработать хороший механизм, при котором из Белоруссии и Казахстана поступал бы не контрабандный, а квотированный товар в Россию. Подобно тому, как в ходе холодной войны в СССР западные товары поставлялись через нейтральные страны — Финляндию и Австрию, — напоминает эксперт. — Но Кремль ничего не предпринимал в этом направлении и в результате получил трения с Лукашенко и Назарбаевым, поскольку ухудшение экономической конъюнктуры в РФ бумерангом бьёт по экономикам их стран». Сейчас партнёры по ЕАЭС вряд ли охотно увеличат пошлины на западные товары. Результаты переговоров по этому вопросу зависят сейчас от того, сможет ли Москва предложить Минску и Астане какие-либо выгодные условия взамен на присоединение к контрсанкциям. «Россия не может заставлять своих союзников страдать вместе с собой. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Нужно искать нетривиальные способы облегчить последствия санкций, а не призывать соседей по окопу терпеть вместе тяготы и лишения согласно воинскому уставу», — говорит Солозобов.

Белоруссия и Казахстан уже косвенно пострадали от антироссийских санкций, вводимых с 2014 года. Эксперты считают, что падение курса российского рубля и колебание цен на нефть повлияло на относительное снижение ВВП обеих стран. Также из-за развития в России программы импортозамещения и снижения покупательной способности россиян снизились объёмы экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции из Белоруссии в РФ и страны СНГ. Между тем, Белоруссия не только потеряла, но приобрела от антироссийских санкций, замечает Солозобов: «Чего стоят одни только идущие в Россию польские яблоки с белорусскими этикетками». Однако экономика Казахстана сильно зависит от российской, и её негативные колебания ощутимо ударили по республике. Поэтому президент Назарбаев пытается принять нетривиальные меры, чтобы минимизировать последствия: в этом году был открыт международный финансовый центр «Астана», привлекающий западные инвестиции. Услуги этого центра, предполагает эксперт, помогли бы решить проблему перекрытого России на долгие годы доступа к долгосрочным международным кредитам.

Кроме того, конфронтация России и Запада вызывает предсказуемое недовольство среди бизнес-элиты стран, входящих в ЕАЭС: «Представьте, один из основных источников доходов вашей страны — нефтяные месторождения на Каспии, а основные инвесторы — американские и другие западные фирмы. Вдруг недалеко от этих месторождений начинаются стрельбы ракетами „Калибр“. Естественно, что это пугает иностранных инвесторов, а часть казахстанской элиты остаётся недвольной политикой Москвы. Похожие настроения есть и в Белоруссии, и в других странах ЕАЭС».