Стало известно, о чем будут говорить Лукашенко и Путин на предстоящей встрече 

Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба белорусского правительства. Основное внимание было уделено повестке встречи, которая должна состояться 21 сентября. В переговорах также примут участие премьер-министры, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов.
«Разговор пойдет о конкретных договоренностях по урегулированию споров в агропромышленном комплексе и нефтегазовой сфере. Обе стороны выразили готовность к конструктивному диалогу», — отмечается в пресс-службе.
Напомним, по итогам встречи в Вильнюсе президент Литвы Даля Грибаускайте и глава МИД Польши Яцек Чапутович подтвердили единый подход к энергетическим проектам, которые реализуют Москва и Минск. В частности, они считают угрозой строительство Белорусской АЭС и газопровода «Северный поток — 2».
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в Евросоюзе. Белоруссия, в свою очередь, заявляет, что станция будет построена несмотря на протесты соседей.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».
Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока-2», осталось получить разрешения на строительство только от Дании.