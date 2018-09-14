Стало известно, о чем будут говорить Лукашенко и Путин на предстоящей встрече

Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба белорусского правительства. Основное внимание было уделено повестке встречи, которая должна состояться 21 сентября. В переговорах также примут участие премьер-министры, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов.

«Разговор пойдет о конкретных договоренностях по урегулированию споров в агропромышленном комплексе и нефтегазовой сфере. Обе стороны выразили готовность к конструктивному диалогу», — отмечается в пресс-службе.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в Евросоюзе . Белоруссия, в свою очередь, заявляет, что станция будет построена несмотря на протесты соседей.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».

Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока-2», осталось получить разрешения на строительство только от Дании.