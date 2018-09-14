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Из Крыма с любовью: о чем и о ком расскажет книга «Белорусы. Всемирная серия»
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Из Крыма с любовью: о чем и о ком расскажет книга «Белорусы. Всемирная серия» 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали первую книгу о белорусах, вышедшую в российском Крыму «Белорусы. Всемирная серия». Мероприятие произошло в рамках видеомоста Симферополь — Минск в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Крыму.
"Эту книгу по разным причинам не могли издать 10 лет, поэтому для нас это важное событие. Мы рады, что именно в российском Крыму она была издана", — отметил председатель Региональной национально-культурной автономии белорусов РК «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
Книга издана при поддержке государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, по инициативе Региональной национально-культурной автономии белорусов РК «Белорусы Крыма». Она повествует об истории и роли белорусской общины в жизни полуострова, а также о выдающихся деятелях белорусского народа, проживавших и работавших здесь.
"Это большая творческая удача большого творческого коллектива, — сказал автор книги Борис Балаян. — В этой книге отражена не только крымская тематика, она по сути является связующим звеном между российским Крымом и Белоруссией. Я думаю, что она будет интересна и жителям России, и жителям Белоруссии, и многим другим".
Книга имеет несколько разделов, объединенных одной тематикой. Так, например, один из них рассказывает об исторических личностях, живущих или работающих на полуострове. В частности, в книге есть информация, что на Черноморском флоте трудятся пять адмиралов белорусского происхождения. Среди них — бывший командующий ЧФ Александр Витко.
Также есть раздел о творческих людях полуострова — писателях, ювелирах и других выдающихся личностях Крыма.
В ближайшее время эту книгу презентуют в Москве, а потом авторы планируют передать ее в Минск.
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