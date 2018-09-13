Работавший послом Узбекистана в России Бахром Ашрафханов возглавил «Узбекнефтегаз» 

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Белоруссия настаивает на сохранении сложившихся объемов поставок российских нефтепродуктов

Название страны на гербе Казахстана напишут на латинице

Минфин Белоруссии рассчитывает разместить облигации в Китае и РФ на $2 млрд