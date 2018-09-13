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Работавший послом Узбекистана в России Бахром Ашрафханов возглавил «Узбекнефтегаз»
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Работавший послом Узбекистана в России Бахром Ашрафханов возглавил «Узбекнефтегаз» 

ТАСС 2 часа назад
ТАШКЕНТ, 13 сентября. /ТАСС/. Бахром Ашрафханов, работавший чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России, 13 сентября назначен главой Национальной холдинговой компании (НХК) «Узбекнефтегаз». Об этом в четверг сообщило интернет-издание «Газета.uz».
"Председателем правления «Узбекнефтегаз» назначен Бахром Ашрафханов, с 2016 года работавший чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Российской Федерации", — говорится в сообщении со ссылкой на источник в правительстве. Отмечается, что возглавлявший с 2015 года НХК «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов, являвшийся одновременно вице-премьером республики, переведен на должность заместителя председателя правления НХК.
До назначения послом Бахром Ашрафханов занимал должность начальника казначейства — заместителя министра финансов Узбекистана.
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