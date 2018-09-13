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Лукашенко и Мирзиеев договорились довести товарооборот до $1 млрд
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Лукашенко и Мирзиеев договорились довести товарооборот до $1 млрд 

Мир24 2 часа назад
Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев в ходе переговоров в Ташкенте договорились поднять уровень узбекско-белорусского товарооборота до $1 млрд, передает телеканал «МИР 24».
Лидеры заинтересованы в восстановлении деловых связей, в сотрудничестве в научной, фармацевтической и военно-технической сферах. Лукашенко предложил перерабатывать узбекский хлопок в Беларуси и продавать на рынках третьих стран.
«У нас, у белорусов, нет закрытых тем для дальнейших действий. Для нашего растущего производства нужны рынки и нам предлагают: приходите — 33 млн человек, и это только на территории, а вокруг регион колоссальнейший. Мы очень заинтересованы, чтобы наши узбекские браться помогли нам сотрудничать с Афганистаном. Но мы не хотим туда одни приходить, мы хотим с вами и с нашей продукцией. Образуется очень мощный кластер, объединения нескольких государств, который может дать очень сильный синергетический проект», — подчеркнул он.
«Последние полгода, никогда такого не было, все руководители регионов побывали во всех областях и городе Минске в Беларуси. За полгода в четыре раза повысился товарооборот. Это уже говорит само за себя. Мы до конца года $500 млн достигнем в товарообороте, потенциал — $ 1 млрд, и он реальный», — рассказал Мирзиеев.
Отметим, что в эти дни в Ташкенте проходит белорусско-узбекский бизнес-форум. В нем участвуют около 300 представителей деловых кругов от каждой страны.
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