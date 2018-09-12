Лукашенко начал визит в Ташкент с возложения цветов к памятнику Каримову

С возложения цветов к Монументу Независимости и гуманизма, установленному в Ташкенте в начале 1990-х годов, и памятнику первому президенту Узбекистана Исламу Каримову начал сегодня свой официальный визит в эту среднеазиатскую страну Александр Лукашенко

Тринадцать лет назад во время реконструкции площади этот монумент в узбекской столице дополнили скульптурой счастливой матери с младенцем на руках. По творческому замыслу скульпторов проекта, женщина создает образ страны, а ребенок символизирует ее достойное будущее.

Памятник основателю независимого Узбекистана Исламу Каримову появился в столице государства чуть больше года назад. Он расположен на территории его бывшей рабочей резиденции «Оксарой». Местные старожилы пояснили, что здесь же планируется построить научно-просветительский мемориальный комплекс.

Высокого белорусского гостя у трапа самолета сегодня встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел Абдулазиз Камилов , сообщает БЕЛТА. А в четверг, 13 сентября, состоятся переговоры лидеров двух государств. Они пройдут «в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций».

Ожидается, что Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев основное внимание посвятят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники.

На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений — от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитие регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Как уточнил посол РБ в Узбекистане Леонид Маринич , активно разрабатывается и программа Форума регионов обоих государств, который планируется провести уже в будущем году. Минск и Ташкент видят большой потенциал в развитии регионального сотрудничества. «Мы перешли на качественно новый уровень наших отношений — сотрудничество между регионами и парламентами наших республик», — пояснил агентству дипломат.

Ожидается, что меморандум о проведении форума регионов будет заключен в ходе начавшегося официального визита белорусского лидера в дружественную страну СНГ.