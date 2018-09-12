Петришенко наделен полномочиями представителя Минска в Совете ЕЭК

Указ об этом подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко , сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Игорь Петришенко наделен полномочиями представителя от Республики Беларусь в Совете Евразийской экономической комиссии ; по вопросам деятельности Республики Беларусь в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Кроме того, Игорь Петришенко назначен национальным координатором Республики Беларусь по вопросам Содружества Независимых Государств.