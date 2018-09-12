Петришенко наделен полномочиями представителя Минска в Совете ЕЭК 

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко наделен рядом полномочий в целях обеспечения представительства и защиты интересов Беларуси в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, реализации политики в соответствующей сфере.
Указ об этом подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Игорь Петришенко наделен полномочиями представителя от Республики Беларусь в Совете Евразийской экономической комиссии; по вопросам деятельности Республики Беларусь в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.
Кроме того, Игорь Петришенко назначен национальным координатором Республики Беларусь по вопросам Содружества Независимых Государств.