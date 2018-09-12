Ещё
Петришенко наделен полномочиями представителя Минска в Совете ЕЭК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петришенко наделен полномочиями представителя Минска в Совете ЕЭК 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко наделен рядом полномочий в целях обеспечения представительства и защиты интересов Беларуси в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, реализации политики в соответствующей сфере.
Указ об этом подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Игорь Петришенко наделен полномочиями представителя от Республики Беларусь в Совете Евразийской экономической комиссии; по вопросам деятельности Республики Беларусь в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.
Кроме того, Игорь Петришенко назначен национальным координатором Республики Беларусь по вопросам Содружества Независимых Государств.
Российская Газета: последние новости
Двухмиллионный житель Минска получит квартиру В Татарстане начались испытания уникального белорусского комбайна Лукашенко обсудил с Румасом ситуацию в экономике Беларуси и футбол
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина229
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление94
Япония отказала Путину601
Норкин взбесил россиян550
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева118
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:16
Владимира Кузьмина крупно обокрали
Шоу-бизнес
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
20:45
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты
Шоу-бизнес
04:40
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:52
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина
Общество Политика
04:50
Киев выразил протест Москве
В мире Украина
13:34
Япония отказала Путину
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение