Челябинская область рассчитывает на увеличение товарооборота с Узбекистаном

Дубровский в среду провел рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан.

"Наши торговые отношения набирают обороты… Уже сложился пул «якорных» предприятий, которые серьезно активизировали товарооборот с Республикой Узбекистан — «Союзпищепром», "Макфа" , «Сигма», «Ресурс». Объем экспортных поставок приближается к 12 тысячам тонн. Подписано соглашение о сотрудничестве между агрохолдингом «Чурилово» и компанией «Узагроэкспорт». Считаю, что перспективы увеличения товарооборота у нас более чем реальные", — цитирует пресс-служба слова Дубровского.

В свою очередь, первый заместитель генерального прокурора Республики Узбекистан Эркабай Таджиев выразил надежду, что «торгово-экономические отношения будут в дальнейшем развиваться на взаимовыгодной и плодотворной основе».

По данным пресс-службы, по результатам официального визита делегации РФ в Узбекистан в июне 2018 года при поддержке правительства республики Узбекистан южноуральский агрохолдинг «Чурилово» заключил стратегическое соглашение с государственной холдинговой компанией Узбекозиковкатхолдинг и ее подразделением «Узагроэкспорт», а также ведущими сельхозпроизводителями на поставку сезонных овощей и фруктов. С июля начались поставки на территорию Урала и Сибири из Узбекистана, за это время получено и реализовано более 700 тонн плодоовощной продукции.

Как добавляет пресс-служба, товарооборот между Челябинской областью и республикой Узбекистан в 2017 году на 76% превысил уровень 2016 года и составил 291 миллион долларов. Тенденция увеличения продолжилась и в этом году — за первые 6 месяцев 2018 года взаимный товарооборот составил 152 миллиона долларов, что на 40% больше к показателям прошлого года.

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