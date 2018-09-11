Назарбаев наградил покидающего страну посла США

Глава государства вручил дипломату орден Дружбы второй степени, поблагодарив его за плодотворную работу в развитии двусторонних отношений, а также отметив его заслуги в популяризации казахского языка и культуры.

Для посла это стало своеобразным прощальным подарком. Крол завершил свою почти четырехлетнюю миссию в Казахстане. Он поблагодарил президента и подчеркнул, что работа была для него большой ответственностью и честью.

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