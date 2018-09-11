Назарбаев наградил покидающего страну посла США 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил чрезвычайного и полномочного посла США в республике Джорджа Крола, передает телеканал «МИР 24».
Глава государства вручил дипломату орден Дружбы второй степени, поблагодарив его за плодотворную работу в развитии двусторонних отношений, а также отметив его заслуги в популяризации казахского языка и культуры.
Для посла это стало своеобразным прощальным подарком. Крол завершил свою почти четырехлетнюю миссию в Казахстане. Он поблагодарил президента и подчеркнул, что работа была для него большой ответственностью и честью.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ