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Назарбаев сменил главу администрации президента Казахстана
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Назарбаев сменил главу администрации президента Казахстана 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
На должности главы администрации президента Казахстана Адильбека Джаксыбекова сменил Асет Исекешев, передает телеканал «МИР 24». Указ о новом назначении подписал глава государства Нурсултан Назарбаев.
По официальной формулировке, 64-летний Джаксыбеков ушел «в связи с достижением пенсионного возраста». Примечательно, что он же в 2016 году Исекешев сменил Джаксыбекова и на предыдущем посту должности мэра Астаны.
В кресле главы казахстанской столицы Исекешев проработал чуть больше двух лет. Именно на него выпало развитие транспортной системы Астаны, усиленный переход услуг в электронный формат и внедрение инноваций в городской быт.
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