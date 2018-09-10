Назарбаев сменил главу администрации президента Казахстана

По официальной формулировке, 64-летний Джаксыбеков ушел «в связи с достижением пенсионного возраста». Примечательно, что он же в 2016 году Исекешев сменил Джаксыбекова и на предыдущем посту должности мэра Астаны.

В кресле главы казахстанской столицы Исекешев проработал чуть больше двух лет. Именно на него выпало развитие транспортной системы Астаны, усиленный переход услуг в электронный формат и внедрение инноваций в городской быт.

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