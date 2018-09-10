Лукашенко: Минск готов к участию в мирном исследовании космоса

Президент страны выразил убеждение, что «именно вместе, в тесном сотрудничестве, мы приблизимся к новым значимым вехам освоения Вселенной», добавив, что «только в интересах всего мира, доверяя друг другу, мы должны строить космическое будущее».

Примеров взаимной космической кооперации мир накопил уже немало. Лукашенко сослался, в том числе, на эффективные мозговые штурмы космического пространства, которые ученые различных стран осуществляют на МКС. Эта орбитальная лаборатория, по определению белорусского лидера, «образец того, как в современном мире можно и нужно выстраивать партнерские и деловые отношения между государствами и народами, населяющими планету».

Космическая отрасль, по словам президента, успешно стартовала и развивается в Беларуси . Страна «выпускает оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли», — констатировал он. Совместно с российскими коллегами белорусские специалисты разрабатывают перспективные технологии, принимают участие в проекте создания нового космического аппарата. «Планируют сотрудничество и по международной программе „Сириус“, — добавил Лукашенко.

Беларусь, напомнил ее лидер, является активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях. Атомная энергетика и космонавтика, подчеркнул белорусский лидер, стали новыми направлениями развития республики в период ее независимости и суверенитета.

Президент напомнил, что человек, веками стремясь к звездам, преодолел земное притяжение только 57 лет назад. По меркам развития цивилизаций — совсем недавно. „Но успехи, которых добились специалисты этой отрасли, впечатляют, — сказал Лукашенко . — Сегодня в мире насчитывается около 90 космических держав, среди которых и Беларусь. 565 человек приняли участие в полетах. Мы гордимся, что в историю космической эры вписаны имена и наших ученых и космонавтов“.

В президиуме конгресса, в котором участвует более 80 покорителей вселенной из 17 стран, заняли почетные места и ветераны орбитальных полетов Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий . Эта отважная тройка космических исследователей родом из Беларуси. Белорусские корни и у космонавта Олега Артемьева , который сейчас находится на орбитальной станции. И Лукашенко, обращаясь к зарубежным участникам форума, отметил, что они могут узнать страну и ее народ, просто пообщавшись с ее известными покорителями вселенной. „И вы поймете всю палитру и глубину души белорусов. Это они образец, если хотите, олицетворение нашего народа“, — сказал Александр Лукашенко.

Участники форума — известные космонавты, ученые и исследователи из иностранных государств, в том числе России, США, Китая, Австрии, Великобритании, Германии, Швейцарии, Италии, Индии. В открытии конгресса также принимают участие руководители республиканских органов, представители общественных и научных организаций, отраслевых предприятий и дипломатического корпуса. На мероприятии, которое продлится до 15 сентября, обсудят развитие космических исследований в мире, роль Ассоциации участников космических полетов в развитии пилотируемой космонавтики, вклад РБ в освоение космического пространства.

На церемонии открытия XXXI Международного конгресса президенту Беларуси сегодня подарили картину, написанную Алексеем Леоновым — первым человеком, побывавшем в открытом космосе. Подарок главе государства вручил летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук. „Только побывав в космосе, понимаешь, что самое дорогое для любого человека — это Земля и место, где он родился — малая родина. Первый человек, побывавший в открытом космосе, — Алексей Леонов — нарисовал картину, в которой соединены космос в виде восходящего солнца и Земля в виде природы родных мест. Это очень символично и созвучно тому, что сделали мы, провозгласив 2018 год в Беларуси Годом малой родины“, — сказал космонавт. Он с сожалением добавил, что Алексей Леонов не смог принять участие в форуме по состоянию здоровья.

Лукашенко, с благодарностью приняв картину, заявил, что она будет подарком всему белорусскому народу и займет почетное место во Дворце Независимости. Однако прежде она будет демонстрироваться участникам конгресса. „Чтобы она напоминала, что Алексей вместе с нами, он рядом. Потому что такое творение драгоценно. Оно бесценно“, — подчеркнул белорусский руководитель.