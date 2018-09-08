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Армения отказалась от НАТО из-за России
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Глава Армении отказался от разговоров о вступлении в НАТО 

News.ru + ещё 1 50 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО. По его словам, безопасность Армении обеспечена на уровне Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и союзничества с Россией.
«Все вопросы следует рассматривать в контексте наших национальных интересов. Наш национальный интерес — повышение уровня безопасности», — заявил Пашинян в интервью программе «Зинуж».
Он также отметил, что эффективность ОДКБ и уровень армяно-российских отношений будут повышаться.
>> Пашинян рассказал об отсутствии проблем в отношениях России и Армении
Вместе с тем премьер подчеркнул, что члены ОДКБ должны зафиксировать существование проблемы и обсудить все вопросы, чтобы понять, какие обязательства имеет Организация перед Арменией, сообщает Интерфакс.
Ранее News.ru писал о том, что перспективы развития ситуации в Армении продолжают волновать российскую сторону. Очевидно, что последние уголовные дела против армянских политиков были одной из тем встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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