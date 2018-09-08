Армения отказалась от НАТО из-за России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО. По его словам, безопасность Армении обеспечена на уровне Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и союзничества с Россией.
«Все вопросы следует рассматривать в контексте наших национальных интересов. Наш национальный интерес — повышение уровня безопасности», — заявил Пашинян в интервью программе «Зинуж».
Он также отметил, что эффективность ОДКБ и уровень армяно-российских отношений будут повышаться.
Вместе с тем премьер подчеркнул, что члены ОДКБ должны зафиксировать существование проблемы и обсудить все вопросы, чтобы понять, какие обязательства имеет Организация перед Арменией, сообщает Интерфакс.
Ранее News.ru писал о том, что перспективы развития ситуации в Армении продолжают волновать российскую сторону. Очевидно, что последние уголовные дела против армянских политиков были одной из тем встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.