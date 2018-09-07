Политолог: Зря Жириновский посоветовал Лукашенко идти путём Богдана Хмельницкого

Политолог Дмитрий Болкунец заявил НСН, что лидер ЛДПР до сих пор видит мир в границах СССР, и пытается вернуть джинна в бутылку.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко , как вписать своё имя в историю. Для этого, по мнению российского политика, белорусскому лидеру следует пойти по стопам запорожского гетмана Богдана Хмельницкого, воссоединившего казачество с Россией . Об этом политик написал на страницах своего Telegram-канала.

«Лукашенко сейчас может вписать себя в историю. Как в свое время Богдан Хмельницкий воссоединил казачество (нынешнюю Украину ) с Россией, так и он сейчас может воссоединить Белоруссию с Россией», — написал Жириновский.

Подобные высказывания не пойдут на пользу двусторонним отношениям стран, заметил в эфире НСН политолог Дмитрий Болкунец. Шутки шутками, но Белоруссия почти 30 лет как суверенное государство, и её жителям такие «советы» российских политиков могут не понравиться. Однако предложение Жириновского, по словам политолога, можно списать на устаревшее восприятие России и бывших республик СССР, как единого целого.

«Владимир Вольфович любит такого рода заявления. Он рассматривает РФ в границах Советского Союза и Российской империи. Такие заявления вызывают беспокойство в странах, которые получили независимость с распадом СССР, в том числе и в Беларуси. Поэтому я думаю, что это не найдёт поддержки в белорусском обществе, может вызвать отторжение от разного рода интеграционных проектов с РФ. Я думаю, что такого рода высказывания российских политиков идут во вред двусторонним отношениям. Тем более, Беларусь — признанное государство, у неё установлены дипломатические отношения более чем с 200 странами. И очевидно, что лишение Беларуси суверенитета вызовет большую негативную реакцию в мире. Я уверен, что в таких проектах не заинтересованы ни Россия, ни Беларусь», — заявил Болкунец.

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Однако воссоздать Советский Союз путём присоединения его бывших территорий сейчас также нереально, как поместить джинна в бутылку, добавил собеседник НСН. И в России, и в Белоруссии, по его словам, это понимают и ориентируются на более современные цели взаимовыгодного сотрудничества.

«Беларусь является дружественным к России государством, и я уверен, что такая риторика будет сохраняться. Поэтому Владимиру Вольфовичу и другим политикам, которые мечтают о возрождении империи в границах Советского Союза, стоит понимать, что такая модель недееспособна, и засунуть джинна в бутылку уже маловероятно. Тем более, прошло почти 30 лет, за это время уже выросло новое поколение людей, которые не жили в СССР, и они не воспринимают свои страны в этих рамках. В частности, Беларусь не воспринимают, как часть какого-то другого государства. Время идёт, история меняется, необходимо принимать современные вызовы и работать в этом направлении», — заключил политолог.