Александр Лукашенко произвел очередные кадровые изменения 

Президент Беларуси продолжает кадровую реконструкцию в своей администрации и в структурах исполнительной власти. Об этом стало известно сегодня из информации пресс-службы Александра Лукашенко.
Белорусский лидер своим указом освободил Александра Субботина от должности помощника президента — инспектора по Витебской области в связи с переходом на другую работу.
Освобожден от своей должности и Виктор Назаренко — председатель Государственного комитета по стандартизации также в связи с переходом на другую работу, говорится в указе президента Беларуси.