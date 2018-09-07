Ещё
Александр Лукашенко произвел очередные кадровые изменения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александр Лукашенко произвел очередные кадровые изменения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент Беларуси продолжает кадровую реконструкцию в своей администрации и в структурах исполнительной власти. Об этом стало известно сегодня из информации пресс-службы Александра Лукашенко.
Белорусский лидер своим указом освободил Александра Субботина от должности помощника президента — инспектора по Витебской области в связи с переходом на другую работу.
Освобожден от своей должности и Виктор Назаренко — председатель Государственного комитета по стандартизации также в связи с переходом на другую работу, говорится в указе президента Беларуси.
Российская Газета: последние новости
Лукашенко собрал на своем участке урожай картофеля и арбузов Выборы в ДНР и ЛНР пройдут одновременно 11 ноября Лукашенко и Кочиянчич обсудили подготовку к Европейским играм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданное решение Меркель, новая власть в ДНР и другие события дня24
Новый глава ДНР сделал первое заявление202
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка342
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию620
Президент Ирана обратился с призывом к России129
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда «Москвы слезам не верит» опровергла госпитализацию
Шоу-бизнес
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение