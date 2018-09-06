Турция ищет спасение от доллара в Узбекистане

Турция намерена укрепить своё влияние в Центральной Азии за счёт сотрудничества с Узбекистаном , политика которого стала более открытой после прихода к власти Шавката Мирзиёева . Не исключено, что связи со странами региона Анкара рассматривает в том числе как способ справиться с продолжающимся в республике экономическим кризисом.

Выступая на шестом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), завершившемся в киргизском городе Чолпон-Ата, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что применение доллара в транзакциях между международными игроками препятствует товарообороту. «Зависимость мировой торговли от доллара стало для неё преградой», — подчеркнул турецкий лидер. Он предложил все операции между странами-участницами ССТГ «перевести на национальные валюты». В государствах, входящих в ССТГ, проживают около 70 млн человек, однако ВВП региона всё равно составляет около $350 млрд На это указал Эрдоган, отметив, что товарооборот не развит на должном уровне, и эту проблему необходимо решить.

Казахстана, Шестое заседание ССТГ впервые прошло в расширенном формате — к лидерам Азербайджана Киргизии , Турции присоединился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Во время саммита президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поприветствовал намерение Узбекистана присоединиться к Тюркскому совету в качестве члена организации. По его оценке, это не только создаст благоприятные условия для расширения ССТГ, но и повысит авторитет организации на международной арене. Напомним, что в последний раз узбекская сторона была представлена на саммите ССТГ на высшем уровне в 2000 году в Азербайджане. В 2001 году в мероприятиях этой организации принимал участие спикер парламента Узбекистана, а с 2006 года заседание Совета в Анталье было проигнорировано узбекской стороной.

Укрепление отношений Узбекистана с Тюркским советом стало возможно только благодаря приходу к власти в 2016 году Мирзиёева, который взял курс на диверсификацию внешних связей. В 2016 году Эрдоган посещал Узбекистан с официальным визитом. Ответный визит Мирзиёев нанёс осенью 2017 года. «В ходе нашей встречи в Анкаре президент Эрдоган сказал, что в офисе Тюркского совета не хватает узбекского флага», — сказал узбекский лидер. Общеизвестно, что активно идею о возвращении Узбекистана в ряды организации продвигал лично турецкий президент. За последнее время страны сблизились не только политически, но и экономически. Первая половина 2018 года продемонстрировала, что товарооборот между Анкарой и Ташкентом о сравнению с тем же периодом 2017 года вырос на 38,9% и составил $1,161 млрд

Как отмечают наблюдатели, Узбекистан имеет для Турции геополитическое значение. Он может помочь Анкаре в реинтеграции с тюркским миром и укрепить влияние в Центральной Азии. Геополитическое значение Узбекистана объясняется тем, что он граничит в Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном и Туркменистаном. Он также имеет важные природные ресурсы и является одним из лидеров в регионе по численности населения (45% населения Центральной Азии). После распада Советского Союза существование природных ресурсов увеличило значение Центральной Азии для внешних игроков. Это привело к увеличению иностранного участия в регионе. Турция имеет хорошие возможности для укрепления своей политики в Центральной Азии, пишет Arab News.

В настоящее время Анкара переживает тяжелейший экономический кризис, во многом обусловленный как внешнеполитическими авантюрами руководства республики, так и «тарифной» войной, развязанной США со своими союзниками. Общественное мнение в Турции обсуждает даже возможность получения займа со стороны Международного валютного фонда . Власти Турции эти инициативы пока отвергают. Укрепление экономических связей со своими региональными имеет для Турции первостепенное значение.