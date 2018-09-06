Турция ищет спасение от доллара в Узбекистане 

Турция намерена укрепить своё влияние в Центральной Азии за счёт сотрудничества с Узбекистаном, политика которого стала более открытой после прихода к власти Шавката Мирзиёева. Не исключено, что связи со странами региона Анкара рассматривает в том числе как способ справиться с продолжающимся в республике экономическим кризисом.
Выступая на шестом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), завершившемся в киргизском городе Чолпон-Ата, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что применение доллара в транзакциях между международными игроками препятствует товарообороту. «Зависимость мировой торговли от доллара стало для неё преградой», — подчеркнул турецкий лидер. Он предложил все операции между странами-участницами ССТГ «перевести на национальные валюты». В государствах, входящих в ССТГ, проживают около 70 млн человек, однако ВВП региона всё равно составляет около $350 млрд На это указал Эрдоган, отметив, что товарооборот не развит на должном уровне, и эту проблему необходимо решить.
Шестое заседание ССТГ впервые прошло в расширенном формате — к лидерам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции присоединился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Во время саммита президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поприветствовал намерение Узбекистана присоединиться к Тюркскому совету в качестве члена организации. По его оценке, это не только создаст благоприятные условия для расширения ССТГ, но и повысит авторитет организации на международной арене. Напомним, что в последний раз узбекская сторона была представлена на саммите ССТГ на высшем уровне в 2000 году в Азербайджане. В 2001 году в мероприятиях этой организации принимал участие спикер парламента Узбекистана, а с 2006 года заседание Совета в Анталье было проигнорировано узбекской стороной.
Укрепление отношений Узбекистана с Тюркским советом стало возможно только благодаря приходу к власти в 2016 году Мирзиёева, который взял курс на диверсификацию внешних связей. В 2016 году Эрдоган посещал Узбекистан с официальным визитом. Ответный визит Мирзиёев нанёс осенью 2017 года. «В ходе нашей встречи в Анкаре президент Эрдоган сказал, что в офисе Тюркского совета не хватает узбекского флага», — сказал узбекский лидер. Общеизвестно, что активно идею о возвращении Узбекистана в ряды организации продвигал лично турецкий президент. За последнее время страны сблизились не только политически, но и экономически. Первая половина 2018 года продемонстрировала, что товарооборот между Анкарой и Ташкентом о сравнению с тем же периодом 2017 года вырос на 38,9% и составил $1,161 млрд
Как отмечают наблюдатели, Узбекистан имеет для Турции геополитическое значение. Он может помочь Анкаре в реинтеграции с тюркским миром и укрепить влияние в Центральной Азии. Геополитическое значение Узбекистана объясняется тем, что он граничит в Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном и Туркменистаном. Он также имеет важные природные ресурсы и является одним из лидеров в регионе по численности населения (45% населения Центральной Азии). После распада Советского Союза существование природных ресурсов увеличило значение Центральной Азии для внешних игроков. Это привело к увеличению иностранного участия в регионе. Турция имеет хорошие возможности для укрепления своей политики в Центральной Азии, пишет Arab News.
В настоящее время Анкара переживает тяжелейший экономический кризис, во многом обусловленный как внешнеполитическими авантюрами руководства республики, так и «тарифной» войной, развязанной США со своими союзниками. Общественное мнение в Турции обсуждает даже возможность получения займа со стороны Международного валютного фонда. Власти Турции эти инициативы пока отвергают. Укрепление экономических связей со своими региональными имеет для Турции первостепенное значение.
Керим Хас, эксперт по евразийской политике аналитического центра «Международная организация стратегических исследований» (USAK) в Анкаре: Если Узбекистан станет полноправным членом этой организации, я не удивлюсь. По моему мнению, это происходит в основном не из-за политики Турции в отношении Узбекистана. Главным импульсом стала политика нового президента Узбекистана Мирзиёева, которая во многом отличается от политики предыдущего лидера Ислама Каримова. Каримов сдержанно относился к отношениям с Турцией. Мирзиёев же старается восстановить отношения с региональными государствами, решить приграничные проблемы. Восстановление членства Узбекистана будет продолжением линии Мирзиёева. Большой потенциал между Узбекистаном и Турцией всегда был — в экономическом и в политическом смыслах. Для Турции Узбекистан также представляет большую ценность, впрочем, как и для России.