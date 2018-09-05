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Президент Молдавии не предоставит гражданство экс-главе Румынии Бэсеску
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Президент Молдавии не предоставит гражданство экс-главе Румынии Бэсеску 

ТАСС 2 часа назад
КИШИНЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон не одобрит предоставление гражданства республики бывшему главе Румынии Траяну Бэсеску, который добивается получения молдавского паспорта.
"Я не одобрю предоставление гражданства Бэсеску, даже если он попытается использовать возможность его получения как инвестор", — сказал Додон в интервью телеканалу N-4 в среду.
Свое решение лишить Бэсеску гражданства он мотивировал тем, что, получая молдавский паспорт в период пребывания на посту президента Молдавии Николая Тимофти, румынский политик нарушил закон. По словам Додона, Бэсеску утаил информацию об уголовных процессах против него в Румынии, что является препятствием при получении молдавского гражданства.
Ранее Додон также предложил запретить въезд в страну экс-президенту Румынии, который агитирует за вхождение Молдавии в состав Румынии и проводит встречи с гражданами Молдавии накануне предстоящих в 2019 году парламентских выборов. Однако решения по этому поводу принимает правительство, которое контролирует правящая коалиция проевропейских партий. Ее лидеры не хотят осложнять отношения с Бухарестом.
Адвокаты Бэсеску оспорили указ Додона в суде, разбирательство по этому делу продолжается почти год.
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