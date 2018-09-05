Президент Молдавии не предоставит гражданство экс-главе Румынии Бэсеску

"Я не одобрю предоставление гражданства Бэсеску, даже если он попытается использовать возможность его получения как инвестор", — сказал Додон в интервью телеканалу N-4 в среду.

Свое решение лишить Бэсеску гражданства он мотивировал тем, что, получая молдавский паспорт в период пребывания на посту президента Молдавии Николая Тимофти , румынский политик нарушил закон. По словам Додона, Бэсеску утаил информацию об уголовных процессах против него в Румынии, что является препятствием при получении молдавского гражданства.

Ранее Додон также предложил запретить въезд в страну экс-президенту Румынии, который агитирует за вхождение Молдавии в состав Румынии и проводит встречи с гражданами Молдавии накануне предстоящих в 2019 году парламентских выборов. Однако решения по этому поводу принимает правительство, которое контролирует правящая коалиция проевропейских партий. Ее лидеры не хотят осложнять отношения с Бухарестом.

Адвокаты Бэсеску оспорили указ Додона в суде, разбирательство по этому делу продолжается почти год.