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Минэнерго Белоруссии: РФ не обращалась с предложением приобрести внутренние газовые сети
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«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков

Минэнерго Белоруссии: РФ не обращалась с предложением приобрести внутренние газовые сети 

ТАСС 16 минут назад
Россия не обращалась к Белоруссии с предложением о приобретении внутренних газовых сетей — Минэнерго Белоруссии.
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