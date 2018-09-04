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Минэнерго Белоруссии: РФ не обращалась с предложением приобрести внутренние газовые сети
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Минэнерго Белоруссии: РФ не обращалась с предложением приобрести внутренние газовые сети
ТАСС
16 минут назад
Комментарии
Россия
не обращалась к
Белоруссии
с предложением о приобретении внутренних газовых сетей —
Минэнерго
Белоруссии.
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