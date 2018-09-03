Ещё
Жириновский прокомментировал заявление Новака о нецелесообразности поставок нефтепродуктов в Белоруссию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление

Жириновский прокомментировал заявление Новака о нецелесообразности поставок нефтепродуктов в Белоруссию 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: RT на русском
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Минэнерго Александра Новака о нецелесообразности поставок нефтепродуктов в Белоруссию.
Как считает Жириновский, основным принципом в отношениях двух стран должна быть взаимная выгода.
По словам политика, лучшие отношения между странами — деловые, и торговля должна вестись «на общих основаниях».
«Никаких поблажек», — добавил он.
Ранее Новак отметил, что нефтепродукты из Белоруссии могут реэскпортироваться.
Также ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о неофициальной просьбе США к Саудовской Аравии и ещё нескольким странам ОПЕК нарастить добычу нефти на один миллион баррелей в день.
RT на русском: последние новости
Новак назвал нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию Лукашенко заявил о недопустимости пьянства в новом правительстве Президент Татарстана прибыл в Киргизию с рабочим визитом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление79
ФСБ призналась в работе в Донбассе252
В Европе отреагировали на убийство Захарченко137
На российского журналиста напали в прямом эфире23
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления13
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
03:34
Киев готовит наступление в Донбассе
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение