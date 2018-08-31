Президент Таджикистана наградил сына орденом

Президент Таджикистана , «Основатель мира и национального единства — Лидер нации» Эмомали Рахмон наградил работников исполнительных органов государственной власти, образования, науки и культуры, а также офицеров и солдат правоохранительных органов и силовых структур. Среди отличившихся чиновников оказался и отпрыск главы государства.

Орден «Зарринточ» ("Золотая корона") II степени вручен старшему сыну президента Рустами Эмомали, занимающему должность председателя города Душанбе. Он награжден за «достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти», сообщает

пресс-служба

главы государства.

Вручение наград 30 августа прошло во Дворце нации в преддверии 27-й годовщины государственной независимости Таджикистана, передает. «Президент страны говорил о личном вкладе каждого работника, удостоенного государственной награды, в развитие страны за 27 лет независимости и выразил надежду, что народ встретит 30-летие государственной независимости Республики Таджикистан с еще большими достижениями», — говорится в сообщении.

Добавим, в начале года в Таджикистане

подогнали

возрастной ценз для кандидатов в президенты под возраст старшего сына Эмомали Рахмона. В декабре 2017 года Рустаму Эмомали исполнилось 30 лет. И, согласно утвержденным парламентом поправкам к законам, именно с этого возраста можно претендовать на пост президента или сенатора страны. Ранее бороться за эти должности разрешалось лишь с 35-летнего возраста.

Поправки внесены в соответствии с результатами

референдума, проведенного в мае 2016 года. Он также позволил внести изменения в Конституцию, согласно которым Эмомали Рахмон получил право баллотироваться на пост президента неограниченное число раз.

Эмомали Рахмон стал президентом Таджикистана в 1994 году во время гражданской войны, окончившейся перемирием в 1997 году. Он переизбирался в 1999, 2006 и 2013 годах. В 1999 году и 2003 году в стране прошли два референдума: первый увеличил срок президентских полномочий с четырех до семи лет, второй разрешил занимать президентский пост не один, а два срока подряд. При этом особо оговаривалось, что «выборы президента на два срока подряд начинаются после прекращения полномочий действующего президента». Таким образом, победа Рахмона на президентских выборах в 2006 году «обнулила» его предыдущие сроки.