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Президент Таджикистана наградил сына орденом
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Президент Таджикистана наградил сына орденом 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Президент Таджикистана, «Основатель мира и национального единства — Лидер нации» Эмомали Рахмон наградил работников исполнительных органов государственной власти, образования, науки и культуры, а также офицеров и солдат правоохранительных органов и силовых структур. Среди отличившихся чиновников оказался и отпрыск главы государства.
Орден «Зарринточ» ("Золотая корона") II степени вручен старшему сыну президента Рустами Эмомали, занимающему должность председателя города Душанбе. Он награжден за «достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти», сообщает
пресс-служба
главы государства.
Вручение наград 30 августа прошло во Дворце нации в преддверии 27-й годовщины государственной независимости Таджикистана, передает. «Президент страны говорил о личном вкладе каждого работника, удостоенного государственной награды, в развитие страны за 27 лет независимости и выразил надежду, что народ встретит 30-летие государственной независимости Республики Таджикистан с еще большими достижениями», — говорится в сообщении.
Добавим, в начале года в Таджикистане
подогнали
возрастной ценз для кандидатов в президенты под возраст старшего сына Эмомали Рахмона. В декабре 2017 года Рустаму Эмомали исполнилось 30 лет. И, согласно утвержденным парламентом поправкам к законам, именно с этого возраста можно претендовать на пост президента или сенатора страны. Ранее бороться за эти должности разрешалось лишь с 35-летнего возраста.
Поправки внесены в соответствии с результатами
референдума, проведенного в мае 2016 года. Он также позволил внести изменения в Конституцию, согласно которым Эмомали Рахмон получил право баллотироваться на пост президента неограниченное число раз.
Эмомали Рахмон стал президентом Таджикистана в 1994 году во время гражданской войны, окончившейся перемирием в 1997 году. Он переизбирался в 1999, 2006 и 2013 годах. В 1999 году и 2003 году в стране прошли два референдума: первый увеличил срок президентских полномочий с четырех до семи лет, второй разрешил занимать президентский пост не один, а два срока подряд. При этом особо оговаривалось, что «выборы президента на два срока подряд начинаются после прекращения полномочий действующего президента». Таким образом, победа Рахмона на президентских выборах в 2006 году «обнулила» его предыдущие сроки.
Добавим, что аналогичное право избираться президентом неограниченное число раз имеют президенты Туркмении (Гурбангулы Бердымухамедов), Азербайджана (Ильхам Алиев), Казахстана (Нурсултан Назарбаев). Одним из первых в 2004 году право на «бессрочное» правление получил и белорусский лидер Александр Лукашенко.
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