Лукашенко назвал заявления о временном характере правительства глупостью 

МИНСК, 31 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью заявления о временном характере нового состава правительства страны, которое якобы формируется исключительно «под выборы».
Ранее Лукашенко сменил премьер-министра страны, назначив на этот пост экс-главу Банка развития Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова, возглавлявшего белорусское правительство с 2014 года. Также глава государства назначил вице-премьеров и ряд министров. Причиной отставок Лукашенко назвал разночтения в проведении курса развития страны. Между тем, некоторые белорусские СМИ высказали предположение, что критика президента в адрес высокопоставленных чиновников и принятие кадровых решений связаны с грядущими выборами.
"Идет обсуждение после назначения нового правительства «это такое техническое, оно до выборов». Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы — это новое поколение руководителей", — заявил Лукашенко в пятницу, принимая кадровые решения. Его слова приводит госагентство Белта.
Очередные выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. Однако ранее глава ЦИК страны Лидия Ермошина заявила, что целесообразно разделить по срокам проведение президентских и парламентских выборов (должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года), которые выпадают на 2020 год. Одни из выборов, по ее мнению, «должны быть перенесены на осень 2019 года… где-нибудь конец ноября». Лукашенко в декабре заявил, что никаких досрочных выборов в стране проводить не планируется.