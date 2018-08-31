Лукашенко назвал заявления о временном характере правительства глупостью

Ранее Лукашенко сменил премьер-министра страны, назначив на этот пост экс-главу Банка развития Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова , возглавлявшего белорусское правительство с 2014 года. Также глава государства назначил вице-премьеров и ряд министров. Причиной отставок Лукашенко назвал разночтения в проведении курса развития страны. Между тем, некоторые белорусские СМИ высказали предположение, что критика президента в адрес высокопоставленных чиновников и принятие кадровых решений связаны с грядущими выборами.

"Идет обсуждение после назначения нового правительства «это такое техническое, оно до выборов». Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы — это новое поколение руководителей", — заявил Лукашенко в пятницу, принимая кадровые решения. Его слова приводит госагентство Белта.