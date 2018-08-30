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Валентина Матвиенко стала вдовой
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Валентина Матвиенко стала вдовой 

WMJ.ru + ещё 5 8 часов назад
Фото: WMJ.ru
Скончался муж главы Совета Федерации Валентины Матвиенко — Владимир Матвиенко.
Одна из самых значительных российских женщин-политиков стала вдовой. Первыми об этом сообщили работники пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко, от лица главы страны передавшие Валентине Матвиенко его глубокие и искренние соболезнования.
Валентина и Владимир Матвиенко поженились во время учебы девушки в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. В последние годы жизни Владимир Матвиенко тяжело болел и был прикован к инвалидному креслу.
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Фото:Global Look Press / Kremlin Pool
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