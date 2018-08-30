Парламентарии Беларуси и Астраханской области подписали меморандум о сотрудничестве

С белорусской стороны документ подписал Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович , с российской — председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов

В соответствии с Меморандумом стороны намерены содействовать развитию взаимодействия Республики Беларусь и Астраханской области Российской Федерации, расширению форм разносторонних межрегиональных связей.

Предусматриваются проведение совместных мероприятий, направленных на укрепление двусторонних межпарламентских отношений, развитие сотрудничества в научной и инновационной деятельности, обмен визитами делегаций, активизация связей между постоянными комиссиями и комитетами.

В целях реализации данного Меморандума стороны договорились создать соответствующие группы дружбы между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Думой Астраханской области Российской Федерации.