Парламентарии Беларуси и Астраханской области подписали меморандум о сотрудничестве 

Церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Думой Астраханской области Российской Федерации состоялась 29 августа 2018 г.ода, сообщили в пресс-службе Совета Республики.
С белорусской стороны документ подписал Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, с российской — председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.
В соответствии с Меморандумом стороны намерены содействовать развитию взаимодействия Республики Беларусь и Астраханской области Российской Федерации, расширению форм разносторонних межрегиональных связей.
Предусматриваются проведение совместных мероприятий, направленных на укрепление двусторонних межпарламентских отношений, развитие сотрудничества в научной и инновационной деятельности, обмен визитами делегаций, активизация связей между постоянными комиссиями и комитетами.
В целях реализации данного Меморандума стороны договорились создать соответствующие группы дружбы между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Думой Астраханской области Российской Федерации.