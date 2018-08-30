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Кто родился 30 августа
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Кто родился 30 августа 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Виталий Львович Пашин (37 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Был совладельцем и генеральным директором ОАО «Ксанта» (Челябинская область). Являлся помощником депутата Государственной Думы VI созыва, координатором регионального отделения ЛДПР в Челябинской области. Избирался в Совет депутатов Ленинского района г. Челябинска.
Вадим Иванович Николаев (59 лет), член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Возглавлял чебоксарские предприятия: АОЗТ «Взаимодействие», ЗАО «Чувашсвинопром», «Волга-Корма», ОАО «Чувашский бройлер» и др. Неоднократно избирался депутатом Государственного Совета Чувашской Республики. С июня 2015 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Чувашской Республики.
А ещё в этот день родился:
Александр Григорьевич Лукашенко (64 года), президент Республики Беларусь. Возглавлял совхоз «Городец» в Могилевской области. Был народным депутат Верховного Совета Республики Беларусь. 10 июля 1994 года был избран президентом Беларуси. Он также возглавляет Высший Государственный Совет Союзного государства России и Белоруссии.
Александр Лукашенко входит в тройку «политических долгожителей» на постсоветском пространстве СНГ — он находится у власти уже более 20 лет.
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