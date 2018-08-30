Кто родился 30 августа

Вадим Иванович Николаев (59 лет), член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Возглавлял чебоксарские предприятия: АОЗТ «Взаимодействие», ЗАО «Чувашсвинопром», «Волга-Корма», ОАО «Чувашский бройлер» и др. Неоднократно избирался депутатом Государственного Совета Чувашской Республики. С июня 2015 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Чувашской Республики.

А ещё в этот день родился:

Александр Григорьевич Лукашенко (64 года), президент Республики Беларусь. Возглавлял совхоз «Городец» в Могилевской области. Был народным депутат Верховного Совета Республики Беларусь. 10 июля 1994 года был избран президентом Беларуси. Он также возглавляет Высший Государственный Совет Союзного государства России и Белоруссии.

Александр Лукашенко входит в тройку «политических долгожителей» на постсоветском пространстве СНГ — он находится у власти уже более 20 лет.