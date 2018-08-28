Беларусь обсуждает с ЕС перспективы расширения доступа своей пищевой продукции на европейский рынок 

Минск, 28 августа /Синьхуа/ — Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в понедельник провел встречу с европейским комиссаром по здравоохранению и безопасности продуктов питания Витянисом Андрюкайтисом, находящимся в Минске с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.
С белорусской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь и заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.
Участники переговоров обсудили вопросы сотрудничества в области санитарно-ветеринарного контроля и перспективы расширения доступа белорусской пищевой продукции на рынок Евросоюза. По итогам встречи стороны условились продолжить работу по наращиванию взаимодействия в сферах взаимных интересов. —0—