Ещё
Беларусь обсуждает с ЕС перспективы расширения доступа своей пищевой продукции на европейский рынок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беларусь обсуждает с ЕС перспективы расширения доступа своей пищевой продукции на европейский рынок 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 28 августа /Синьхуа/ — Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в понедельник провел встречу с европейским комиссаром по здравоохранению и безопасности продуктов питания Витянисом Андрюкайтисом, находящимся в Минске с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.
С белорусской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь и заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.
Участники переговоров обсудили вопросы сотрудничества в области санитарно-ветеринарного контроля и перспективы расширения доступа белорусской пищевой продукции на рынок Евросоюза. По итогам встречи стороны условились продолжить работу по наращиванию взаимодействия в сферах взаимных интересов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Делегация Беларуси будет участвовать в совещании начальников генштабов вооруженных сил стран ШОС Президенты Туркменистана и Кыргызстана обсудили водно-энергетическую проблематику Узбекистан и Беларусь провели заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве150
Москва в опасности: в столицу пришла жара269
Во Флориде произошла «массовая стрельба»220
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару67
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение