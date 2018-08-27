ЕС ожидает, что Молдавия гарантирует свободу собраний и выражения мнений

БРЮССЕЛЬ , 27 авг — РИА Новости ЕС ожидает, что власти Молдавии гарантируют соблюдение свободы собраний и выражения мнений, заявил РИА Новости в понедельник чиновник в структурах ЕС, комментируя протесты в республике.

"Оппозиционные движения в Республике Молдова продолжают выражать свое недовольство путем демонстраций, которые начались как реакция на признание недействительными выборов мэра. Основные идеи вчерашней демонстрации касались также недавней налоговой реформы, расследований случаев банковского мошенничества и соблюдения законности и прав человека", — заявил собеседник.

По его словам, «свобода собраний и свобода выражения мнений являются основополагающими элементами демократии». «И мы надеемся, что Молдавия их гарантирует», — добавил чиновник.

Накануне в Кишиневе прошла акция протеста, организованная партиями «Платформа „Достоинство и Правда“ (PDA), „Действие и солидарность“ (PAS) и Либерально-демократическая партией Молдавии (ЛДПМ). В ней приняли участие более 6,5 тысячи человек, часть из них осталась ночевать в центре Кишинева. Протестующие требовали, в частности, отставки премьера Павла Филипа , признания выборов мэра Кишинева, аннулирования закона о налоговой амнистии.

В понедельник полиция разогнала собравшихся у памятника Штефана чел Маре и на площади Великого национального собрания, где были запланированы мероприятия с участием официальных лиц.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии „Платформа „Достоинство и Правда“ Андрей Нэстасе , набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала „Комитет национального сопротивления“ и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.