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В Майкопе работает ярмарка белорусских товаропроизводителей
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В Майкопе работает ярмарка белорусских товаропроизводителей 

АиФ Адыгея 58 минут назад
На бульваре Победы в Черемушках для майкопчан открылась ярмарка товаров белорусских товаропроизводители. Она будет работать до 29 августа. Среди представленных товаров — молочные продукты, мясные и колбасные изделия, консервы, сыры, травяные чаи, мед, кондитерские изделия, одежда, текстиль и многое другое.
Как отметил руководитель городского управления развития предпринимательства и потребительского рынка Аскер Паранук, белорусские ярмарки востребованы и пользуются популярностью среди майкопчан. Поэтому городская администрация оказывает поддержку в организации торговли товарами белорусских производителей.
Также Аскер Паранук напомнил, что городская администрация оказывает поддержку и местным товаропроизводителям. На постоянной основе в городе работают ярмарки выходного дня, решается вопрос с местом для постоянного размещения сельскохозяйственной ярмарки в Черемушках.
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