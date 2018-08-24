В Майкопе работает ярмарка белорусских товаропроизводителей

На бульваре Победы в Черемушках для майкопчан открылась ярмарка товаров белорусских товаропроизводители. Она будет работать до 29 августа. Среди представленных товаров — молочные продукты, мясные и колбасные изделия, консервы, сыры, травяные чаи, мед, кондитерские изделия, одежда, текстиль и многое другое.

Как отметил руководитель городского управления развития предпринимательства и потребительского рынка Аскер Паранук, белорусские ярмарки востребованы и пользуются популярностью среди майкопчан. Поэтому городская администрация оказывает поддержку в организации торговли товарами белорусских производителей.

Также Аскер Паранук напомнил, что городская администрация оказывает поддержку и местным товаропроизводителям. На постоянной основе в городе работают ярмарки выходного дня, решается вопрос с местом для постоянного размещения сельскохозяйственной ярмарки в Черемушках.