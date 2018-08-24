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Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе Беларуси
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Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Вслед за сменой «караула» в исполнительной ветви власти белорусский руководитель совершил кадровые рокировки и в судейском корпусе страны. Глава государства, по информации его пресс-службы, подписал соответствующий указ «О назначении и освобождении судей», согласно которому Александр Паутов освобожден от должности судьи Верховного суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьей и председателем экономического суда белорусской столицы.
На вакантное место в составе Президиума Верховного суда включен судья Анатолий Гарновский. На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, а председателем Гомельского областного суда — Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда — Геннадий Клещенок.
Указом президента также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах республики.
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