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Путин назначил нового посла в Белоруссии
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Путин назначил Михаила Бабича послом в Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом в Белоруссии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссии", — говорится в тексте указа.
Путин также назначил Бабича своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией и освободил его от должности полномочного представителя в Приволжском федеральном округе. Соответствующие указы также опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Отдельным указом президент РФ освободил от должности предыдущего посла России в Белоруссии Александра Сурикова.
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