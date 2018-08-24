Путин назначил нового посла в Белоруссии

Путин назначил Михаила Бабича послом в Белоруссии

"Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссии", — говорится в тексте указа.

Путин также назначил Бабича своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией и освободил его от должности полномочного представителя в Приволжском федеральном округе. Соответствующие указы также опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.