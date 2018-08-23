Узбекистан улучшает условия для российских инвестиций

Об инвестиционной привлекательности Узбекистана шла речь на брифинге в посольстве этой республики в Москве . Власти страны готовы обеспечить все условия для привлечения бизнеса, в том числе и российского.

С начала года объем российских инвестиций в Узбекистан превысил 600 миллионов долларов, открыты более 100 предприятий.

"Сегодня Узбекистан придает большое значение дальнейшему углублению многопланового и долгосрочного сотрудничества с Российской Федерацией . В прошлом году состоялись встречи на высшем уровне, состоялся госвизит нашего президента в Российскую Федерацию, и этот визит, эти встречи стали новым этапом в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений", — заявил Бахром Ашрафханов , посол Узбекистана в России.

Также на брифинге журналистам показали презентационный ролик о том, какие условия создаёт республика для привлечения инвестиций.

"Президент придает огромное значение улучшению инвестиционного климата и изменению отношения чиновников и всех работников диппредставительств за рубежом к вопросам увеличения иностранных инвестиций", — подчеркнул Бахром Ашрафханов.