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Узбекистан улучшает условия для российских инвестиций
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Узбекистан улучшает условия для российских инвестиций 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Об инвестиционной привлекательности Узбекистана шла речь на брифинге в посольстве этой республики в Москве. Власти страны готовы обеспечить все условия для привлечения бизнеса, в том числе и российского.
С начала года объем российских инвестиций в Узбекистан превысил 600 миллионов долларов, открыты более 100 предприятий.
"Сегодня Узбекистан придает большое значение дальнейшему углублению многопланового и долгосрочного сотрудничества с Российской Федерацией. В прошлом году состоялись встречи на высшем уровне, состоялся госвизит нашего президента в Российскую Федерацию, и этот визит, эти встречи стали новым этапом в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений", — заявил Бахром Ашрафханов, посол Узбекистана в России.
Также на брифинге журналистам показали презентационный ролик о том, какие условия создаёт республика для привлечения инвестиций.
"Президент придает огромное значение улучшению инвестиционного климата и изменению отношения чиновников и всех работников диппредставительств за рубежом к вопросам увеличения иностранных инвестиций", — подчеркнул Бахром Ашрафханов.
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