«Крысы, мыши и прочая наркота»

Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?

В минувшие выходные Александр Лукашенко отправил в отставку весь социально-экономический блок правительства. Таким образом президент отреагировал на неудовлетворительное состояние предприятий в одном из районов, куда он отправился с очередной инспекцией. Что же такого увидел Лукашенко в белорусской глубинке, за что его министры поплатились должностями? Или этот выезд на места был только поводом для резонансных кадровых решений? Зачем президенту понадобились срочные перестановки в Совмине и как они отразятся на состоянии белорусской экономики, разбиралась «Лента.ру»

«Всех до единого!»

Непосредственным поводом для разноса в правительстве с последующим разгоном министров, ответственных за развитие экономики, стал визит президента на предприятия Оршанского района. В 2017 году белорусский лидер дал ряд поручений по развитию региона, которые, по его мнению, так и не были выполнены. В результате Лукашенко пришел в ярость, и его гнев обрушился на министров и чиновников.

Главной причиной плачевного состояния района Лукашенко назвал «пофигическое отношение» к его указаниям со стороны правительства, которое «занялось саботажем» и начало «подмачивать авторитет президента». «Президент публично поставил перед народом железобетонно задачу — решить, и точка! Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть, и он управляет страной, если уж на то пошло!» — заявил он.

«Зашли на технологические этажи, где люди работают. Жуть! Дохлые крысы, мыши, презервативы и прочая наркота!» — сообщил Лукашенко об увиденном в здании Оршанского инструментального завода.

«На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки! — распорядился белорусский лидер. — Из резерва кадров, который мной сформирован. Всех до единого! Внести предложения по министру промышленности, по министру строительства. Вовка, Черного (действующие министры — прим. «Ленты.ру») немедленно отправить в отставку».

Что и было сделано буквально через пару дней. В итоге белорусское правительство получило нового главу, а российские СМИ — редкий для летнего периода инфоповод, надолго занявший место в топах информагентств. Причем не столько из-за значимости самого события для Белоруссии , сколько из-за того, как оно выглядело со стороны.

«Я доведу вас до слез!»

Действительно, российская аудитория воспринимает публичный разнос министров, которые стоят, потупив взор с видом провинившихся школьников, как некое экзотическое зрелище. При этом для белорусских реалий такое действо уже давно стало рутиной.

Можно вспомнить скандальное увольнение главы белорусского военного ведомства Леонида Мальцева, после публичного выступления которого Лукашенко сообщил зрителям, что «перед вами выступал бывший министр обороны»; снятие с должности премьера Геннадия Новицкого , которого слова президента в буквальном смысле довели до слез; и публичное уничтожение главы минского облисполкома Бориса Батуры в 2013 году, прелюдией к которому также стал визит Лукашенко на одно из предприятий — на этот раз в Борисове

По итогам той инспекции тогдашний замглавы Администрации президента Андрей Тур был незамедлительно уволен, сам глава ( Андрей Кобяков ) получил строгий выговор, но больше всех досталось губернатору Минской области Батуре, который не только лишился своего поста, но и под угрозой отправки в места не столь отдаленные был назначен директором проштрафившегося предприятия с категорическим требованием «все исправить».

«Батуру отстранить от занимаемой должности и направить сюда руководителем. Если через три дня не выйдет на работу, возбудить по нему уголовное дело», — заявил тогда Лукашенко. Он также потребовал взять с нескольких местных чиновников подписку о невыезде, в случае нарушения которой их было приказано посадить. «Если у вас будут малейшие подозрения по председателю концерна, по Батуре, по Семашко (первый вице-премьер Владимир Семашко, один из уволенных на днях членов правительства — прим. „Ленты.ру“) — немедленно включайте их в уголовное дело», — распорядился белорусский президент.

По искреннему убеждению Лукашенко, периодически устраиваемые репрессии в отношении министров и чиновников поднимают его рейтинги и способствуют росту популярности среди населения. Однако этим, пожалуй, позитивный эффект от них и исчерпывается.

Белорусские эксперты и госслужащие неоднократно отмечали нереалистичность требований президента, которые невозможно исполнить в рамках действующей в Белоруссии экономической системы. Требовать «развития» и «прорывов» от дотационных и неэффективных предприятий, большая часть которых работает на склад, просто бесполезно. Поэтому чиновникам, в отношении которых постоянно усиливаются репрессии, ничего не остается, как и далее заниматься очковтирательством и имитировать бурную деятельность.

Очень своевременный премьер

Новый премьер Сергей Румас считается западником и либералом. Его назначение вызвало бурную радость у местных националистов. Они сразу припомнили, как работая на посту главы Белорусской федерации футбола, он добился легализации ранее запрещенной на трибунах белорусских стадионов символики местных коллаборантов — бело-красно-белого флага и литовского герба «Погоня». Местная прозападная оппозиция также с восхищением отметила, что Румас любит читать сочинения кумира постсоветских либералов Ли Куан Ю.

Стоит, впрочем, отметить, что, во-первых, новый премьер не такой уж и новый — до 2012 года он занимал должность заместителя тогдашнего главы правительства Михаила Мясниковича . Правительства, которое за все время своей работы не продемонстрировало никаких особенных успехов.

Румасу, кстати, тоже периодически доставалось от Лукашенко — по мнению белорусского лидера, вице-премьер чересчур увлекался рыночными идеями.

«Надо начинать работать не в кабинетах, а непосредственно на земле, тогда вы поймете, что такое рынок, как живет сегодня крестьянин, рабочий и большая часть интеллигенции. Скоро мы будем действительно ходить в магазины, как в музеи. Мы-то не будем, но большая часть населения будет туда приходить, чтобы посмотреть на рыночную экономику Мясниковича-Румаса», — заявлял тогда президент Белоруссии.

В итоге Румас был снят с должности вице-премьера, а теперь возвращен в правительство, чтобы его возглавить. Это, кстати, является одним из многих свидетельств того, что кадровый резерв, о котором упомянул белорусский лидер в своем выступлении, мягко говоря, скудноват.

Во-вторых, Лукашенко всегда категорически отвергал возможность проведения в Белоруссии серьезных либеральных преобразований, требуя от профильных министерств лишь улучшений действующей системы. И Румас уже заявил, что никаких реформ осуществлять не планирует. Так или иначе, для Лукашенко основным фактором при выборе кандидатуры на ту или иную государственную должность является не столько компетентность и профессионализм, сколько дисциплина, лояльность и управляемость, и Румас подходит под эти параметры почти идеально.

Тем не менее такому премьеру точно будут рады на Западе. В политическом плане Лукашенко смог воспользоваться конфликтом России с западными странами и добиться того, что ЕС США его простили и выписали из числа «диктаторов». Однако на экономическом положении Белоруссии это практически никак не сказалось — европейский и американский бизнес не спешит приходить в постсоветскую республику и инвестировать в местные активы. Белорусские власти даже не смогли договориться о запуске новой кредитной программы с Международным валютным фондом . Скорее всего, Лукашенко, делая главой правительства условного либерала, рассчитывает на продвижение в этих вопросах.

Владимира Макея. В этом плане интерес вызывает еще одно назначение — вице-премьером, курирующим социальную сферу, культуру, спорт и здравоохранение, стал нынешний посол Белоруссии в России Игорь Петришенко . Какое отношение имеет ко всему вышеперечисленному профессиональный кадровый дипломат — не совсем ясно, однако стоит учесть, что это назначение не могло пройти мимо нынешнего руководителя Петришенко — несомненно, самого успешного белорусского министра, главы МИД

Макей — один из очень немногих белорусских чиновников, кто может предъявить Лукашенко неоспоримые достижения в виде полной легализации минского режима в Брюсселе и Вашингтоне, что стало результатом кропотливой работы внешнеполитического ведомства, которое по полной использовало нынешний конфликт между Россией и Западом для дистанцирования от Москвы и налаживания отношений с ее оппонентами. Назначение Петришенко способно усилить и без того крепкие позиции Макея.

Денег нет…

Тем не менее разносы, громкие отставки и новые назначения вряд ли смогут приблизить белорусскую власть к решению основной проблемы — выхода из экономического тупика. Уже ясно, что победные реляции Национального статистического комитета Белоруссии и подобных ему служб имеют мало отношения к действительности, которая представляется куда более прозаичной. Замедляется рост ВВП, буксует промышленность. И, что самое главное, Россия больше не выказывает однозначной готовности поддерживать на плаву своего официального союзника, который все чаще демонстрирует отнюдь не союзническое поведение.

Андрей Стасевич / БелТа / ТАСС

Именно этот момент — способность договориться с РФ — и станет ключевым для дальнейшего развития белорусской экономики, которой для нормального функционирования не хватает сущей мелочи — денег. И, как показывает практика, прийти они могут только из Москвы, а не из Брюсселя, Вашингтона или Пекина. Как на это может повлиять «западный крен» в правительстве, пока не ясно.

К слову, положение простых белорусов назначение нового премьера едва ли улучшит. Румас столкнется с извечными пороками белорусской экономики — низкой конкурентоспособностью, зависимостью предприятий от поддержки государства и зависимостью самого государства от внешних финансовых вливаний, о которых придется договариваться с Россией. Но на этот раз одной лишь декларативной лояльности, которой раньше вполне хватало для получения преференций, может оказаться уже недостаточно.