В Минске 13 сентября пройдет бизнес-форум «Деревообработка и мебель Беларуси»

Минск , 21 августа / Синьхуа / — Бизнес-форум «Деревообработка и мебель Беларуси» состоится в Минске 13 сентября, сообщается на сайте концерна «Беллесбумпром».

Австрии, Турции, Хорватии, Польши, Казахстана, Украины, В мероприятии примут участие мебельные и деревообрабатывающие предприятия Беларуси , а также маркетинговые, консалтинговые и финансовые организации. Ждут также гостей из Германии России и стран Балтии. Основная цель форума — оказать содействие белорусским производителям мебели и другой продукции деревообработки в выходе на новые рынки сбыта, в частности на рынки Германии, Австрии и сопредельных с ними стран.

Бизнес-форум станет главным мероприятием деловой программы 25-й юбилейной международной выставки-ярмарки «Мебель-2018», которая соберет более 100 производителей мебели, мебельных материалов, комплектующих, а также архитекторов и дизайнеров. —0—