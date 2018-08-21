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В Минске 13 сентября пройдет бизнес-форум «Деревообработка и мебель Беларуси»
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В Минске 13 сентября пройдет бизнес-форум «Деревообработка и мебель Беларуси» 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Минск, 21 августа /Синьхуа/ — Бизнес-форум «Деревообработка и мебель Беларуси» состоится в Минске 13 сентября, сообщается на сайте концерна «Беллесбумпром».
В мероприятии примут участие мебельные и деревообрабатывающие предприятия Беларуси, а также маркетинговые, консалтинговые и финансовые организации. Ждут также гостей из Германии, Австрии, Турции, Хорватии, Польши, Казахстана, Украины, России и стран Балтии. Основная цель форума — оказать содействие белорусским производителям мебели и другой продукции деревообработки в выходе на новые рынки сбыта, в частности на рынки Германии, Австрии и сопредельных с ними стран.
Бизнес-форум станет главным мероприятием деловой программы 25-й юбилейной международной выставки-ярмарки «Мебель-2018», которая соберет более 100 производителей мебели, мебельных материалов, комплектующих, а также архитекторов и дизайнеров. —0—
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