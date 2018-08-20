Белорусские новости (Белоруссия): Чем закончится нефтяной спор с Россией

На этой неделе продолжатся белорусско-российские переговоры по нефтяным вопросам. Стороны предъявили друг другу весьма серьезные претензии. Эксперты ожидают, что переговоры будут затяжными. Обозреватель «Белорусских новостей» задается вопросом, чем закончится очередной спор между двумя Москвой Минском по нефтяным вопросам?

Нефтепродукты, которые раздражают Москву

В первом полугодии Белоруссия импортировала из России товаров на 11 млрд долларов, половина этого импорта (в денежном выражении —5,5 миллиарда долларов) связана с энергетическими товарами.

В январе-июне Белоруссия импортировала из России 9,09 миллиона тонн нефти, 10,1 миллиарда кубометров газа и 2,1 миллиона тонн нефтепродуктов. По сравнению с первой половиной прошлого года объем импорта нефти и газа практически не изменился, а вот импорт российских нефтепродуктов в Белоруссию увеличился в физическом выражении почти в 1,5 раза (на 49,4%).

В 2017 году, кстати, импорт нефтепродуктов из России в Белоруссию также существенно вырос — почти в 2 раза по сравнению с позапрошлым годом до 3,29 миллиона тонн.

Следует отметить, что это уже не первый случай в белорусской истории, когда наблюдается бурный рост поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию. В 2010-2012 годы импорт российских нефтепродуктов в Белоруссию вырос почти в 10 (!) раз — с 898,7 тысячи до 8433,4 тысячи тонн.

Тогда российская сторона обвинила Белоруссия в реэкспорте нефтепродуктов под видом растворителей и разбавителей. Данная схема Москве крайне не понравилась, поскольку от ее существования российский бюджет не получал никаких доходов.

В результате, осенью 2012 года Белоруссия была вынуждена остановить экспорт растворителей. Россия пыталась получить от Белоруссии компенсацию ущерба в размере 1,5 миллиарда долларов за растворительный бизнес, но до этого дело так и не дошло. Показательно, что после завершения растворительной схемы в 2013 году импорт российских нефтепродуктов в Белоруссию рухнул почти в 100 раз — с 8,4 миллиона до 86,1 тысячи тонн.

Судя по всему, очередной бурный рост импорта нефтепродуктов из России в Белоруссию, который наблюдается в 2017-2018 годы, вновь стал раздражать Москву.

По информации БелаПАН, которая подтверждена документально, по инициативе Москвы уже подготовлено решение о том, что с четвертого квартала 2018 года Россия будет поставлять Белоруссии нефтепродукты исключительно для удовлетворения внутренних потребностей. Более того, проект межгосударственного решения предусматривает, что по требованию российских властей белорусские предприятия и госорганы должны будут обосновывать эти внутренние потребности.

В общем, Россия планирует ограничить поставки нефтепродуктов в Белоруссии и тем самым свести к нулю вероятность их реэкспорта. При этом, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные документы, Москва еще настаивает на получении от Минска компенсации за реэкспорт нефтепродуктов.

Впрочем, не только Москва, но и Минск предъявляет сейчас финансовые претензии по нефтяным вопросам.

Переговоры о «компенсационных механизмах»

Белорусские власти ожидают, что в результате реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России белорусский бюджет недополучит уже в 2019 году 300 миллионов долларов. К 2024 году, когда завершится реализация налогового маневра, выпадающие доходы бюджета ежегодно будут составлять около 2 миллиардов долларов.

«Мы входим в консультации с российской стороной по вопросу последствий для экономики Белоруссии налогового маневра в России», — сообщил на недавней пресс-конференции в августе замминистра финансов Дмитрий Кийко, отвечая на вопросы БелаПАН.

Представитель Минфина обратил внимание, что, реализуя налоговый маневр, Россия вводит новый механизм субсидирования собственных переработчиков нефти (отрицательный акциз), для введения которого в белорусском бюджете средств нет.

«Если мы будем функционировать в рамках налогового маневра, а наши партнеры, конкуренты (российские НПЗ. — БелаПАН) будут пользоваться субсидиями, то у нас сложится непропорциональный рынок топлива. У нас в этом случае стоимость топлива намного будет превышать стоимость топлива в России», — предположил замминистра финансов.

В условиях открытой границы с Россией, пояснил он, «это приведет к неконкурентным условиям» работы белорусских НПЗ. «По сути, российские нефтепродукты будут вытеснять белорусские нефтепродукты с нашего собственного рынка», — заявил Дмитрий Кийко.

Поэтому, резюмировал замминистра финансов, необходимы консультации с Россией «для установления компенсационных механизмов в рамках межгосударственных отношений для сохранения равных конкурентных условий».

Таким образом, Минск настаивает на компенсации Россией белорусскому бюджету последствий налогового маневра, а Москва предъявляет претензии к Белоруссии, касающиеся реэкспорта нефтепродуктов. Чем закончится спор между двумя странами?

Новая нефтяная нормальность

Экономисты считают, что первопричина многих белорусско-российских конфликтов в энергетической сфере находится в Минске.

«Белоруссия привыкла к нефтегазовым субсидиям со стороны России, которые были характерны для 2000-х, и хотела бы, чтобы они в значительных объемах сохранялись. В то же время Россия старается сократить эти субсидии и столкновение этих интересов провоцирует возникновение конфликтов между Москвой и Минском», — считает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Эксперты ожидают, что очередной конфликт урегулировать без участия президентов вряд ли удастся.

«А практика показывает, что, когда вопросы выносятся на высший государственный уровень, решения принимаются не только исходя из экономических, но и политических соображений, поэтому исход переговоров предсказать сложно», — говорит научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая

Тем не менее, наблюдатели единодушны во мнении, что Россия вряд ли согласится полностью компенсировать белорусскому бюджету выпадающие доходы из-за налогового маневра.

«На фоне введения новых американских санкций в России складывается непростое экономическое положение, и на этом фоне наш восточный сосед вряд ли сможет выступать в качестве донора», — предполагает заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

Аналогичного мнения придерживаются и белорусские экономисты.

«Россия принимает непопулярные решения на внутреннем рынке — повышает НДС, пенсионный возраст. На этом фоне Москва вряд ли будет готова принять решение о предоставление Минску ежегодно двух миллиардов долларов в качестве компенсации за налоговый маневр», — считает Катерина Борнукова.

По мнению экспертов, Белоруссии стоит готовиться жить в условиях так называемой новой нормальности, которая предполагает, что нефтяные доходы бюджета будут сокращаться.

«Вероятно, Россия согласится частично компенсировать Белоруссии негативные последствия налогового маневра и еще вопрос, как долго Белоруссия будет эту компенсацию получать. Сложно представить, что Россия станет дотировать нашу страну на сумму 2 млрд долларов ежегодно. Поэтому Белоруссии нужно готовиться жить в новых нефтяных условиях», — полагает Ирина Точицкая.

Сокращение нефтяных доходов — очередной сигнал, который говорит о том, что структуру белорусской экономики придется пересматривать, считают эксперты.

«Сейчас нужно вести речь не просто о компенсации последствий налогового маневра, а о пересмотре структуры экономики в сторону повышения ее эффективности. Штамповка традиционной продукции — это вчерашний день, нужно определить приоритеты и поддерживать инновационные производства, а это означает, что нужно менять структуру экономики», — резюмировал Георгий Гриц.