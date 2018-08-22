Путин проведет переговоры с Лукашенко. О чем президенты будут говорить?

В программе заявлена встреча с президентом России Владимиром Путиным , которая пройдет в Сочи . В июле в ходе телефонного разговора сам Путин пригласил Лукашенко посетить РФ. О чем будут говорить президенты? Об этом рассуждает политический обозреватель информационной компании «БелаПАН» Александр Класковский

Александр Класковский политический обозреватель информационной компании «БелаПАН» «Формально на поверхности только экономические вопросы, хотя независимые аналитики ищут подводные течения. Предполагаю, что в политическом плане Москва хочет сделать белорусского партнера более дипломатично послушным. Это может быть двойным дном в нынешних противоречиях. Не думаю, что Москва совсем урежет субсидии; она заинтересована в лояльности белорусского партнера. Прежней щедрости со стороны Москвы, конечно, не будет, но Минск все-таки чего-то добьется, хотя, конечно, не в том объеме, как это ему хотелось бы».

В последние месяцы Александр Лукашенко неоднократно упрекал Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках ЕАЭС . В начале августа президент Белоруссии заявил, что «россияне ведут себя варварски» по отношению к стране. «Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят», — подчеркнул тогда белорусский лидер. Как выразился Лукашенко, он не ездит «отчитываться в Кремль», и Белоруссия никогда не станет «вассалом» ни одной страны, в том числе России.

Богдан Безпалько: Однако в данном случае Лукашенко, скорее всего, придется уступить в переговорах с Путиным, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова

Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ «Основной вопрос — это вопрос субсидирования Россией всего белорусского государства; вопрос его политической самостоятельности и экономической независимости. До сих пор Россия в лице своего руководителя постоянно шла на уступки. Думаю, сейчас наступил переломный момент, когда на уступки уже должна будет пойти Белоруссия. Если Россия прекратит поддержку, то, прежде всего, рухнет власть Лукашенко. Как бы он не пытался заручиться поддержкой Запада, у него это пока что не получается. Единственное, что для Москвы в данной ситуации не выгодно, это то, что она не может просчитать, кто придет на смену Александру Лукашенко. Лукашенко тщательно зачистил все политическое пространство от пророссийских политиков. После ухода Лукашенко может наступить хаос, что для России тоже неприемлемо. Белоруссия пойдет на достаточно серьезные уступки, в ответ Россия будет содействовать сохранению власти Лукашенко».

В минувшие выходные Александр Лукашенко отправил в отставку весь социально-экономический блок белорусского правительства. По официальной версии, так президент отреагировал на неудовлетворительное состояние предприятий в одном из районов страны. «Зашли на технологические этажи, где люди работают. Жуть! Дохлые крысы, мыши, презервативы и прочая наркота!», — высказался Лукашенко по итогам инспекции.

В Минске сообщили, что новый состав правительства сконцентрируется на улучшении экономики Белоруссии и благосостояния граждан.