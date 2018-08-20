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Марка белорусских предприятий будет представлена на ярмарке в Дамаске
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Марка белорусских предприятий будет представлена на ярмарке в Дамаске 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Павильоны международной выставки-ярмарки в сирийской столице, которая проводится уже в шестидесятый раз, украсят в этом году и изделия белорусских производителей. Эту информацию подтвердил посол РБ в Сирии Александр Пономарев, на которого сегодня ссылается БЕЛТА.
Более десяти белорусских предприятий, пояснил дипломат, примут участие в этом международном «рынке сбыта», который открывается 6 сентября. Посол напомнил, что это уже будет вторая встреча арабских партнеров с продукцией белорусов. «В прошлом году Минск уже представлял торговую марку страны на сирийской земле. А в 2018 году республика познакомит с более широким ассортиментом различных отраслей промышленности.
В Дамаске будут развернуты стенды предприятий машиностроения, химической промышленности и агропромышленного комплекса. Кроме того, сирийские бизнесмены смогут оценить медицинское оборудование и продукцию фармацевтики, национальную сферу питания», — отметил посол.
Александр Пономарев подчеркнул, что посольство старается систематически поддерживать белорусские предприятия, которые проявляют интерес к ближневосточному рынку. Участие в ярмарке, которая продлится до 16 сентября, по его словам, «прекрасная возможность для проведения переговоров и подписания важных контрактов».
Стоит добавить, что международная ярмарка в Дамаске проводится с 1954 года. В этом году она пройдет в 60-й раз в выставочном комплексе столицы Сирии.
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