Марка белорусских предприятий будет представлена на ярмарке в Дамаске

Павильоны международной выставки-ярмарки в сирийской столице, которая проводится уже в шестидесятый раз, украсят в этом году и изделия белорусских производителей. Эту информацию подтвердил посол РБ в Сирии Александр Пономарев , на которого сегодня ссылается БЕЛТА.

Более десяти белорусских предприятий, пояснил дипломат, примут участие в этом международном «рынке сбыта», который открывается 6 сентября. Посол напомнил, что это уже будет вторая встреча арабских партнеров с продукцией белорусов. «В прошлом году Минск уже представлял торговую марку страны на сирийской земле. А в 2018 году республика познакомит с более широким ассортиментом различных отраслей промышленности.

Дамаске будут развернуты стенды предприятий машиностроения, химической промышленности и агропромышленного комплекса. Кроме того, сирийские бизнесмены смогут оценить медицинское оборудование и продукцию фармацевтики, национальную сферу питания», — отметил посол.

Александр Пономарев подчеркнул, что посольство старается систематически поддерживать белорусские предприятия, которые проявляют интерес к ближневосточному рынку. Участие в ярмарке, которая продлится до 16 сентября, по его словам, «прекрасная возможность для проведения переговоров и подписания важных контрактов».

Стоит добавить, что международная ярмарка в Дамаске проводится с 1954 года. В этом году она пройдет в 60-й раз в выставочном комплексе столицы Сирии.