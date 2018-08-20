Медведев поздравил нового премьера Беларуси с назначением

"Убежден, что дальнейшая совместная работа по линии правительств наших стран будет содействовать наращиванию всего комплекса российско-белорусского взаимодействия", — отметил Медведев, говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

Премьер подчеркнул, что Россию и Беларусь связывают добрососедские, партнерские и союзнические отношения, между странами развивается двухстороннее торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, реализуются масштабные совместные проекты в энергетике, на транспорте, в высоких технологиях и других областях, расширяется интеграционная кооперация в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств.

Медведев также выразил признательность за многолетнее плодотворное сотрудничество бывшему премьер-министру Беларуси Андрею Кобякову

"Во многом благодаря Вашим личным усилиям за истекшие годы нам удалось продвинуть вперед ряд приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. Несмотря на непростые экономические условия, Россия и Белоруссия продолжили реализацию ранее начатых и запуск новых масштабных совместных инвестиционных, инфраструктурных и высокотехнологичных проектов", — говорится в телеграмме.