Ещё
Медведев поздравил нового премьера Беларуси с назначением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поздравил нового премьера Беларуси с назначением 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Сергея Румаса с назначением на пост премьера Беларуси
"Убежден, что дальнейшая совместная работа по линии правительств наших стран будет содействовать наращиванию всего комплекса российско-белорусского взаимодействия", — отметил Медведев, говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.
Премьер подчеркнул, что Россию и Беларусь связывают добрососедские, партнерские и союзнические отношения, между странами развивается двухстороннее торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.
Кроме того, реализуются масштабные совместные проекты в энергетике, на транспорте, в высоких технологиях и других областях, расширяется интеграционная кооперация в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств.
Медведев также выразил признательность за многолетнее плодотворное сотрудничество бывшему премьер-министру Беларуси Андрею Кобякову.
"Во многом благодаря Вашим личным усилиям за истекшие годы нам удалось продвинуть вперед ряд приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. Несмотря на непростые экономические условия, Россия и Белоруссия продолжили реализацию ранее начатых и запуск новых масштабных совместных инвестиционных, инфраструктурных и высокотехнологичных проектов", — говорится в телеграмме.
Напомним, в субботу президент Беларуси Александр Лукашенко обновил правительство республики.
Российская Газета: последние новости
По кадрам решили все Почему Лукашенко произвел масштабные перестановки в правительстве Лукашенко объяснил кадровые перестановки в правительстве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поставила Порошенко на место149
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера15
Китайские истребители перебросили под Челябинск129
Дочь Родниной затравили за любовь к США62
С супругой Мягкова случилось несчастье1
Видео
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
00:51
Умер Виталий Волович
Общество Происшествия
02:00
В Твери загорелся торговый центр
Пожары Происшествия
01:14
Москвичам пообещали тепло
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение