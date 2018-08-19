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Медведев отметил вклад экс-премьера Белоруссии в развитие отношений с РФ
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Медведев отметил вклад экс-премьера Белоруссии в развитие отношений с РФ 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выразил признательность ушедшему в отставку премьеру Белоруссии Андрею Кобякову за многолетнее плодотворное сотрудничество и вклад в развитие двустороннего взаимодействия между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил премьер-министра страны, назначив на этот пост экс-главу Банка развития Сергея Румаса вместо Кобякова, возглавлявшего белорусское правительство с 2014 года.
"Во многом благодаря Вашим личным усилиям за истекшие годы нам удалось продвинуть вперед ряд приоритетных направлений двухстороннего взаимодействия. Несмотря на непростые экономические условия, Россия и Белоруссия продолжили реализацию ранее начатых и запуск новых масштабных совместных инвестиционных, инфраструктурных и высокотехнологичных проектов", — считает Медведев.
Он отметил, что страны достигли важных результатов в интеграционной работе — в формах Союзного государства, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Медведев добавил, что позитивный эффект от этих усилий ощущают отдельные предприятия и целые отрасли экономик двух стран, рядовые граждане России и Белоруссии.
"Рассчитываю, что Вы и в дальнейшем продолжите уделять пристальное внимание актуальным вопросам укрепления российско-белорусских связей", — говорится в телеграмме.
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