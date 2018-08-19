Семья президента: Александр Лукашенко

Александре Лукашенко. Принимаемые руководителями государств решения зависят не только от объективных обстоятельств, но также от характера и мировоззрения лидеров. О личности же того или иного человека многое могут сказать его биография, семья, увлечения. News.ru продолжает рассказывать о личной жизни президентов постсоветского пространства. В этой статье речь пойдёт о главе Белоруссии

Воспитанник советской системы

Александр Лукашенко родился в 1954 году в небольшом посёлке Копысь в Оршанском районе Витебской области. Недавний эмоциональный всплеск во время разноса правительству после посещения Орши, предположительно, был вызван плачевной ситуацией на малой родине президента.

Несмотря на то, что Лукашенко родился и рос в сельской местности, его воспитание вряд ли можно называть традиционно крестьянским. Об отце белорусского лидера ничего неизвестно кроме имени, мать-доярка воспитывала сына одна, она же и дала ему свою фамилию. «Женщины не хуже мужиков работают и воспитать могут», — говорил Лукашенко уже будучи на вершине властной пирамиды.

Огромную роль в воспитании Александра сыграла не только мать, но и советские институты: школа, пионерия, комсомол, армия, партия… Они давали ему возможность для личного роста, а иногда и суровые наставления. В 2017 году Лукашенко признался, что в переходном возрасте стоял на учёте в детской комнате милиции и благодарен сотрудникам правоохранительных органов за то, что уберегли его от пагубного пути: «Когда приходила женщина — капитан милиции, мне пальцем трясла — у меня сердце в пятки уходило. Хотя я был нахабистым хлопцем».

Президент РФ Борис Ельцин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо)

На заботу со стороны государства Лукашенко отвечал взаимностью, активно участвуя в общественной жизни. В 9 классе будущий глава государства вступил в ВЛКСМ и сразу стал отвечать за политическое просвещение своих сверстников. После армии служил в погранвойсках и за свою стойкую гражданскую позицию был назначен инструктором политотдела воинской части. В 25 лет он вступил в КПСС и работал на тех должностях, которые ему предлагала партия: служил замкомандира по политической части в танковой роте, руководил совхозом и строительным комбинатом, учился на организатора сельского хозяйства и проводил партсобрания в колхозе, хотя по первому образованию, которое он получил в Могилёвском педагогическом институте, был школьным учителем истории.

Можно сказать, что Лукашенко любил свою советскую страну. В 1991 году он был единственным депутатом Верховного Совета Белоруссии, который проголосовал против ратификации Беловежских соглашений. Сейчас Белоруссия единственное государство на постсоветском пространстве, где годовщина Октябрьской революции 7 ноября отмечается как государственный праздник.

Штамп в паспорте

Александр Лукашенко женился в 20 лет на своей ровеснице Галине Родионовне Желнерович. С ней будущий президент познакомился в старших классах школы. По воспоминаниям супруги, Саша был видным парнем: высоким, подтянутым и умел хорошо проводить комсомольские собрания. «В него столько девочек были влюблены, из-за этого мне доставалось, мол, лучшего парня увела», — вспоминала Галина в 2005 году в своём единственном интервью. Она не бегала за своим возлюбленным, а вот он к ней ходил на свидания после уроков, преодолевая пешком 4 километра до её деревни Рыжковичи. Потом влюблённые учились на одном факультете в Могилёве , и никто из них не сомневался в том, что взаимная симпатия приведёт к свадьбе.

Они поженились в 1975 году, когда Александр получил диплом, а Галина окончила третий курс, в том же году у них родился первенец Виктор. Через пять лет, когда Галина работала по специальности, а её супруг уже был членом партии и трудился на посту ответственного секретаря Шкловской районной организации Всесоюзного общества «Знание», в семье Лукашенко появился второй сын — Дмитрий.

С 1994 года, как Лукашенко стал президентом, супруги не живут вместе. Жена нынешнего лидера нации по своим причинам, которых никогда не раскрывала посторонним, решила остаться в родных Рыжковичах. Муж с тех пор приезжает, но редко, чаще к нему в столицу ездит жена. Иногда она передаёт ему просьбы от соседей, а сама продолжает работать в родной области. Она была учителем, воспитателем в детском саду, а на президентских и парламентских выборах становилась председателем участковой избирательной комиссии. Живёт она хоть и в хорошем доме, но не в особняке, какие предпочитают «новые белорусы». Одежду жена президента покупает на рынке или в магазине, куда ходят её односельчане. При этом супруга главы государства никогда не была за границей.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Николай Лукашенко — сын президента Белоруссии Александра Лукашенко

За время президентства Лукашенко видели вместе с разными женщинами. До сих пор нет полной ясности, кто же мать его сына Николая, родившегося в 2004 году. Но при этом официально Галина и Александр Лукашенко продолжают оставаться мужем и женой, на развод из них никто не подавал. «Зачем это надо? Кому это надо? Скажите, кто от меня требует этого развода?» — спрашивал глава республики в одном из телеэфиров. В вышеупомянутом интервью 2005 года жена президента сказала, что продолжает испытывать к своему избраннику нежные чувства.

Спутницы президента

Матерью сына Николая, который сопровождает президента во время поездок по стране и государственных визитов за границу, журналисты чаще всего называют Ирину Абельскую. До 1994 года она работала в одной из клиник Минска обычным терапевтом. Но почти сразу после избрания Лукашенко дал своим помощникам указание найти ему личного врача, сформулировав требования к кандидатуре: молодая, стройная, красивая, незамужняя, можно с ребёнком. По этим параметрам и нашли Ирину Абельскую. Во время различных официальных мероприятий она стояла рядом с Лукашенко и, по словам белорусских чиновников, пользовалась его особым доверием. К ней часто обращались министры с просьбой урегулировать ту или иную проблему, её влияние и авторитет в политическом истеблишменте быстро росли.

Абельская попала в опалу, когда попыталась оказать давление на самого президента. По слухам, на одном из банкетов Лукашенко увлёкся молодой женой одного из министров и пригласил её на танец. Личный доктор подошла и разбила пару, не дожидаясь завершения музыкальной композиции. В 2001-м она перестала быть личным доктором, а в 2007-м воспитанием сына Николая занялся исключительно отец. Как сообщала пресса, предполагаемая мать не видит своего ребёнка.

В 2007 году Лукашенко посетил Театр песни и увидел выступление певицы Ирины Дорофеевой . Тут же была утверждена государственная программа «Ирина Дорофеева — лицо Белоруссии», а вскоре глава республики поздравил артистку с днём рождения в телевизионном эфире. Живущие по соседству с Дорофеевой граждане рассказывали журналистам, что стали замечать во дворах сотрудников спецслужб, которые проверяли документы у всех прохожих. По появлению бдительных людей в штатском горожане делали вывод, что Лукашенко едет к певице в гости.

kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин

С 2008 года президента стала сопровождать его новый личный врач Светлана Коношенко. Она ездила с ним к Папе Римскому, участвовала в показательных сборах урожая и даже навещала тёщу в Рыжковичах.

На протяжении десяти последних лет Лукашенко часто видят в окружении девушек модельной внешности, некоторые из них в разные годы становились победительницами конкурса «Мисс Беларусь». В одном из интервью президент сказал о своём женском окружении: «Я ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. С одной стороны — сын, с другой — девчонка». На вопрос об отношениях с одной из сотрудниц службы протокола главы государства Дарьей Шманай Лукашенко отделался пространным намёком: «Если бы у меня была такая девушка, как Дарья Шманай, — это выше крыши!»

Спартанский быт Выросший в сельской местности и долгое время проработавший в провинции Лукашенко неприхотлив в быту. Он предпочитает простую пищу, не стремится обставить дом дорогими вещами и не чурается общаться с простыми людьми. Белорусское телевидение практически круглосуточно передаёт кадры, как глава государства ездит по городам и сёлам, расспрашивает о жизни рабочих и крестьян, принимает участие в посевной или собирает овощи в теплице. Вообще Лукашенко любит копаться в земле, граждане видели его и на личном огороде, и на тракторе. Когда главу Белоруссии посещал известный французский актёр с российским паспортом Жерар Депардье , Лукашенко повёл гостя на колхозные поля косить траву.

Единственный президент республики категорически не приемлет пляжный отдых. По его словам, он терпеть не может жару, ненавидит лежать на берегу моря, а за отдых считает рубку дров или занятия спортом. Несколько последних лет Лукашенко берёт отпуск зимой и проводит его в российском Сочи

Взрослые сыновья президента Виктор и Дмитрий сейчас занимают в республике высокие должности. Однако отец не старался их оградить от реальной жизни — оба на общих основаниях служили в погранвойсках и дослужились до капитанов. Своего младшего сына Николая президент с детства приучает к ручному труду, летом они вместе пропалывают грядки, выкапывают картошку, собирают овощи.

Спорт и дети

Помимо сельского хозяйства Александр Лукашенко любит спорт: старается каждое утро проезжать не менее 10 километров на роликах, катается на лыжах, но более всего предпочитает играть в хоккей с шайбой. В 2017 году президент признался, что в детстве обожал футбол и мечтал стать великим спортсменом, но не пошёл по этой стезе, потому что не встретил хорошего тренера.

В свободное время белорусский лидер также любит петь и играть на баяне. Известно, что он интересуется автомобилями и часто тестирует новые модели. «Я уже на каких только тракторах, автомобилях, грузовиках ни ездил. Даже на ГАЗ-51 и тракторе МТЗ-50», — признался однажды Лукашенко. Ездил он и на электромобиле Tesla. «На нём можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: разогнался до 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль», — похвалил президент творение Илона Маска.

Лукашенко любит проводить время со своими внуками. У его сына Виктора два сына и две дочки, а у Дмитрия — три дочери. По сообщениям прессы, глава государства старается часто с ними играть и общается очень легко. Одна из его внучек Виктория в 2008-м снялась в художественном белорусском фильме «На спине у чёрного кота», а в 2010-м — в российском сериале «Гадание при свечах». Внучки Анастасия и Дарья в 2013-м победили в литературном конкурсе: их сказки признали лучшими произведениями, написанными младшими школьниками.

К сыну Николаю Лукашенко проявляет особую заботу. По признанию президента, он вынужден брать с собой ребёнка в поездки за границу, руководствуясь заботой о его здоровье. «Я в зарубежную командировку вынужден его брать, потому что он не будет спать, он дойдёт до изнеможения. Со мной в самолёте он поспит, поест — он привязан к отцу. Ну что, я его должен отпихивать, он что, мне мешает?» — говорил глава республики.