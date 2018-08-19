Семья президента: Александр Лукашенко 

Принимаемые руководителями государств решения зависят не только от объективных обстоятельств, но также от характера и мировоззрения лидеров. О личности же того или иного человека многое могут сказать его биография, семья, увлечения. News.ru продолжает рассказывать о личной жизни президентов постсоветского пространства. В этой статье речь пойдёт о главе Белоруссии Александре Лукашенко.
Воспитанник советской системы
Александр Лукашенко родился в 1954 году в небольшом посёлке Копысь в Оршанском районе Витебской области. Недавний эмоциональный всплеск во время разноса правительству после посещения Орши, предположительно, был вызван плачевной ситуацией на малой родине президента.
Несмотря на то, что Лукашенко родился и рос в сельской местности, его воспитание вряд ли можно называть традиционно крестьянским. Об отце белорусского лидера ничего неизвестно кроме имени, мать-доярка воспитывала сына одна, она же и дала ему свою фамилию. «Женщины не хуже мужиков работают и воспитать могут», — говорил Лукашенко уже будучи на вершине властной пирамиды.
Огромную роль в воспитании Александра сыграла не только мать, но и советские институты: школа, пионерия, комсомол, армия, партия… Они давали ему возможность для личного роста, а иногда и суровые наставления. В 2017 году Лукашенко признался, что в переходном возрасте стоял на учёте в детской комнате милиции и благодарен сотрудникам правоохранительных органов за то, что уберегли его от пагубного пути: «Когда приходила женщина — капитан милиции, мне пальцем трясла — у меня сердце в пятки уходило. Хотя я был нахабистым хлопцем».
ТАСС/Александра Чумичева
Президент РФ Борис Ельцин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо)
На заботу со стороны государства Лукашенко отвечал взаимностью, активно участвуя в общественной жизни. В 9 классе будущий глава государства вступил в ВЛКСМ и сразу стал отвечать за политическое просвещение своих сверстников. После армии служил в погранвойсках и за свою стойкую гражданскую позицию был назначен инструктором политотдела воинской части. В 25 лет он вступил в КПСС и работал на тех должностях, которые ему предлагала партия: служил замкомандира по политической части в танковой роте, руководил совхозом и строительным комбинатом, учился на организатора сельского хозяйства и проводил партсобрания в колхозе, хотя по первому образованию, которое он получил в Могилёвском педагогическом институте, был школьным учителем истории.
Можно сказать, что Лукашенко любил свою советскую страну. В 1991 году он был единственным депутатом Верховного Совета Белоруссии, который проголосовал против ратификации Беловежских соглашений. Сейчас Белоруссия единственное государство на постсоветском пространстве, где годовщина Октябрьской революции 7 ноября отмечается как государственный праздник.
Штамп в паспорте
Александр Лукашенко женился в 20 лет на своей ровеснице Галине Родионовне Желнерович. С ней будущий президент познакомился в старших классах школы. По воспоминаниям супруги, Саша был видным парнем: высоким, подтянутым и умел хорошо проводить комсомольские собрания. «В него столько девочек были влюблены, из-за этого мне доставалось, мол, лучшего парня увела», — вспоминала Галина в 2005 году в своём единственном интервью. Она не бегала за своим возлюбленным, а вот он к ней ходил на свидания после уроков, преодолевая пешком 4 километра до её деревни Рыжковичи. Потом влюблённые учились на одном факультете в Могилёве, и никто из них не сомневался в том, что взаимная симпатия приведёт к свадьбе.
Они поженились в 1975 году, когда Александр получил диплом, а Галина окончила третий курс, в том же году у них родился первенец Виктор. Через пять лет, когда Галина работала по специальности, а её супруг уже был членом партии и трудился на посту ответственного секретаря Шкловской районной организации Всесоюзного общества «Знание», в семье Лукашенко появился второй сын — Дмитрий.
С 1994 года, как Лукашенко стал президентом, супруги не живут вместе. Жена нынешнего лидера нации по своим причинам, которых никогда не раскрывала посторонним, решила остаться в родных Рыжковичах. Муж с тех пор приезжает, но редко, чаще к нему в столицу ездит жена. Иногда она передаёт ему просьбы от соседей, а сама продолжает работать в родной области. Она была учителем, воспитателем в детском саду, а на президентских и парламентских выборах становилась председателем участковой избирательной комиссии. Живёт она хоть и в хорошем доме, но не в особняке, какие предпочитают «новые белорусы». Одежду жена президента покупает на рынке или в магазине, куда ходят её односельчане. При этом супруга главы государства никогда не была за границей.
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Николай Лукашенко — сын президента Белоруссии Александра Лукашенко
За время президентства Лукашенко видели вместе с разными женщинами. До сих пор нет полной ясности, кто же мать его сына Николая, родившегося в 2004 году. Но при этом официально Галина и Александр Лукашенко продолжают оставаться мужем и женой, на развод из них никто не подавал. «Зачем это надо? Кому это надо? Скажите, кто от меня требует этого развода?» — спрашивал глава республики в одном из телеэфиров. В вышеупомянутом интервью 2005 года жена президента сказала, что продолжает испытывать к своему избраннику нежные чувства.
Спутницы президента
Матерью сына Николая, который сопровождает президента во время поездок по стране и государственных визитов за границу, журналисты чаще всего называют Ирину Абельскую. До 1994 года она работала в одной из клиник Минска обычным терапевтом. Но почти сразу после избрания Лукашенко дал своим помощникам указание найти ему личного врача, сформулировав требования к кандидатуре: молодая, стройная, красивая, незамужняя, можно с ребёнком. По этим параметрам и нашли Ирину Абельскую. Во время различных официальных мероприятий она стояла рядом с Лукашенко и, по словам белорусских чиновников, пользовалась его особым доверием. К ней часто обращались министры с просьбой урегулировать ту или иную проблему, её влияние и авторитет в политическом истеблишменте быстро росли.
Абельская попала в опалу, когда попыталась оказать давление на самого президента. По слухам, на одном из банкетов Лукашенко увлёкся молодой женой одного из министров и пригласил её на танец. Личный доктор подошла и разбила пару, не дожидаясь завершения музыкальной композиции. В 2001-м она перестала быть личным доктором, а в 2007-м воспитанием сына Николая занялся исключительно отец. Как сообщала пресса, предполагаемая мать не видит своего ребёнка.
В 2007 году Лукашенко посетил Театр песни и увидел выступление певицы Ирины Дорофеевой. Тут же была утверждена государственная программа «Ирина Дорофеева — лицо Белоруссии», а вскоре глава республики поздравил артистку с днём рождения в телевизионном эфире. Живущие по соседству с Дорофеевой граждане рассказывали журналистам, что стали замечать во дворах сотрудников спецслужб, которые проверяли документы у всех прохожих. По появлению бдительных людей в штатском горожане делали вывод, что Лукашенко едет к певице в гости.
kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
С 2008 года президента стала сопровождать его новый личный врач Светлана Коношенко. Она ездила с ним к Папе Римскому, участвовала в показательных сборах урожая и даже навещала тёщу в Рыжковичах.
На протяжении десяти последних лет Лукашенко часто видят в окружении девушек модельной внешности, некоторые из них в разные годы становились победительницами конкурса «Мисс Беларусь». В одном из интервью президент сказал о своём женском окружении: «Я ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. С одной стороны — сын, с другой — девчонка». На вопрос об отношениях с одной из сотрудниц службы протокола главы государства Дарьей Шманай Лукашенко отделался пространным намёком: «Если бы у меня была такая девушка, как Дарья Шманай, — это выше крыши!»
Спартанский быт Выросший в сельской местности и долгое время проработавший в провинции Лукашенко неприхотлив в быту. Он предпочитает простую пищу, не стремится обставить дом дорогими вещами и не чурается общаться с простыми людьми. Белорусское телевидение практически круглосуточно передаёт кадры, как глава государства ездит по городам и сёлам, расспрашивает о жизни рабочих и крестьян, принимает участие в посевной или собирает овощи в теплице. Вообще Лукашенко любит копаться в земле, граждане видели его и на личном огороде, и на тракторе. Когда главу Белоруссии посещал известный французский актёр с российским паспортом Жерар Депардье, Лукашенко повёл гостя на колхозные поля косить траву.
Единственный президент республики категорически не приемлет пляжный отдых. По его словам, он терпеть не может жару, ненавидит лежать на берегу моря, а за отдых считает рубку дров или занятия спортом. Несколько последних лет Лукашенко берёт отпуск зимой и проводит его в российском Сочи.
Взрослые сыновья президента Виктор и Дмитрий сейчас занимают в республике высокие должности. Однако отец не старался их оградить от реальной жизни — оба на общих основаниях служили в погранвойсках и дослужились до капитанов. Своего младшего сына Николая президент с детства приучает к ручному труду, летом они вместе пропалывают грядки, выкапывают картошку, собирают овощи.
Спорт и дети
Помимо сельского хозяйства Александр Лукашенко любит спорт: старается каждое утро проезжать не менее 10 километров на роликах, катается на лыжах, но более всего предпочитает играть в хоккей с шайбой. В 2017 году президент признался, что в детстве обожал футбол и мечтал стать великим спортсменом, но не пошёл по этой стезе, потому что не встретил хорошего тренера.
В свободное время белорусский лидер также любит петь и играть на баяне. Известно, что он интересуется автомобилями и часто тестирует новые модели. «Я уже на каких только тракторах, автомобилях, грузовиках ни ездил. Даже на ГАЗ-51 и тракторе МТЗ-50», — признался однажды Лукашенко. Ездил он и на электромобиле Tesla. «На нём можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: разогнался до 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль», — похвалил президент творение Илона Маска.
Лукашенко любит проводить время со своими внуками. У его сына Виктора два сына и две дочки, а у Дмитрия — три дочери. По сообщениям прессы, глава государства старается часто с ними играть и общается очень легко. Одна из его внучек Виктория в 2008-м снялась в художественном белорусском фильме «На спине у чёрного кота», а в 2010-м — в российском сериале «Гадание при свечах». Внучки Анастасия и Дарья в 2013-м победили в литературном конкурсе: их сказки признали лучшими произведениями, написанными младшими школьниками.
К сыну Николаю Лукашенко проявляет особую заботу. По признанию президента, он вынужден брать с собой ребёнка в поездки за границу, руководствуясь заботой о его здоровье. «Я в зарубежную командировку вынужден его брать, потому что он не будет спать, он дойдёт до изнеможения. Со мной в самолёте он поспит, поест — он привязан к отцу. Ну что, я его должен отпихивать, он что, мне мешает?» — говорил глава республики.
Ради младшего сына Лукашенко даже однажды взял себе другую дату рождения. Согласно всем документам, Александр Григорьевич родился 30 августа. В 2009 году в интервью газете «Завтра» Лукашенко назвал другое число: «Вы же понимаете, что я тоже человек, у меня есть дети, особенно младший Николенька, в котором я души не чаю. Ему сегодня пять лет, а мне уже пятьдесят пять. Родились мы с ним в один день, 31 августа». В 2018-м Николаю исполняется 14 лет. Как ранее неоднократно говорил Лукашенко, сын, когда вырастет, должен стать его преемником.