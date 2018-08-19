Лукашенко заявил, что не потерпит шоковой терапии в Белоруссии

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что никогда не согласится на шоковую терапию в экономке страны, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы государства.

"Никакой шоковой терапии! Это резать людей по живому. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду!", — сказал Лукашенко на субботнем совещании, посвященном кадровым перестановкам в правительстве республики.