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Лукашенко: шоковой терапии в Белоруссии не будет
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Лукашенко заявил, что не потерпит шоковой терапии в Белоруссии 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: EPA
Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что никогда не согласится на шоковую терапию в экономке страны, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы государства.
"Никакой шоковой терапии! Это резать людей по живому. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду!", — сказал Лукашенко на субботнем совещании, посвященном кадровым перестановкам в правительстве республики.
Лукашенко также раскритиковал отношение некоторых членов правительства к вопросу приватизации госсобственности. Президент считает, что ускорять процесс приватизации и продажи предприятий не стоит. Предварительно необходимо определить четкую схему приватизации по каждому предприятию с учетом интересов трудовых коллективов. Лукашенко высказался резко против массовых сокращений работников, которые обычно следуют после приватизации предприятий: "Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна!"
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