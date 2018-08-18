Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев осмотрели достопримечательности древнего Самарканда

Эмомали Рахмона в Государственный визит президента Таджикистана Узбекистан завершился посещением исторических достопримечательностей древнего города. С лидерами двух стран их оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Вера Исмаилова. От Ташкента до Самарканда как от Душанбе — 30 минут. Сопровождает в дороге Эмомали Рахмона его друг, коллега и новый стратегический партнер Шавкат Мирзиеев . Главы государств первым делом подошли к усыпальнице первого президента.

Одна историческая достопримечательность сменяет другую. Президенты посетили древнюю обсерваторию имени Мирзо Улугбека, построенную еще в 1428 году и музей «Афросиаб». Эта древняя крепость процветала до монгольского ига. На площади Регистон сделали фото на память. Это место давно стало меккой для туристов, приезжающих сюда со всего мира. В Самарканде бережно хранят реликвии древности. Уникальные памятники древнего зодчества, центры народных ремесел, величественные медресе для граждан Таджикистана теперь стали ближе. Вслед за открытием границ и отменой виз были возобновлены регулярные авиарейсы между Душанбе и Самаркандом.

Севар Бегниязова работает гидом пять лет. Говорит, такого наплыва туристов, как в этом году, еще не видела. «Если говорить об истории, то наши страны входили в состав одного государства и в средние века, и во времена Советского Союза. Последний год способствовал укреплению связей и можно увидеть, что количество туристов из Таджикистана увеличилось», — отметила она.

По мнению экспертов, в будущем вырастет не только поток туристов, но и торговый оборот.

Возможно, уже в скором времени главы государств встретятся вновь. Эмомали Рахмон пригласил Шавката Мирзиеева в Таджикистан с ответным визитом. В завершении встречи президент Узбекистана лично проводил своего гостя в Международном аэропорту «Самарканд».

Добавим, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиеева с двухдневным государственным визитом.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ