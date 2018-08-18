Лукашенко: Россия нуждается в стабильной Беларуси

«Россия нуждается в стабильной Беларуси. Быть белорусско-российским отношениям на самом высоком уровне. Мы никогда не будем разрушать ни одно интеграционное объединение. Извините за нескромность, я являлся инициатором многих этих интеграционных объединений, еще начиная со времен Ельцина, и отказываться от этого я не намерен. Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать», — сказал президент Беларуси.

Также президент отметил, что Минск Москва в рамках Союзного государства «могут решать общие задачи без всяких проблем», и назвал отношения двух стран «самыми продвинутыми».

Сегодня же белорусский лидер напомнил, что знаком с Владимиром Путиным больше 20 лет. «Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу», — отметил Лукашенко.

«Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически. Мы от одного корня — белорусы, россияне и украинцы», — заключил Лукашенко.

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