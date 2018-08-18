Рахмон обсудил с премьер-министром Узбекистана сотрудничество двух стран

Второй день госвизита. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился в Ташкенте с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает телеканал «МИР 24». Основной темой переговоров стали дружба и сотрудничество между странами. Стороны договорились развивать взаимоотношения по разным направлениям.

О перспективах в экономике и культуре, а также об укреплении межпарламентских связей Эмомали Рахмон говорил со спикером Законодательной палаты Нуридином Исмоиловым. Отметили участники переговоров и проблемы. Их решение обсуждали накануне главы Таджикистана и Узбекистана.

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